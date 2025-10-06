快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

貓步緩遊　山海間的老山城「金瓜石」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹 菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

▲走進水湳洞蜿蜒的階梯與巷弄，時常能遇見自在的貓咪身影。
▲走進水湳洞蜿蜒的階梯與巷弄，時常能遇見自在的貓咪身影。

2025年夏天，奈良美智在台10年巡展計畫《朦朧潮濕的一天》第四站落腳金瓜石，讓這座沉睡在山海之間的老山城再次被旅人喚醒。展覽座落於金瓜石與水湳洞交界的台電金水基地，與濂洞國小毗鄰。這裡曾是台電員工眷舍，鐵皮、斜坡與雜草靜靜見證了過往的繁盛與停滯。從濂洞國小旁的階梯望出去，可見海天一線的湛藍，一幅錯落電線交織、斑駁老屋與無垠海景構成的畫面映入眼簾。有人稱這裡是台版小鎌倉，而我更願將它喚作台灣的山海詩頁，一頁由鹽與風翻出的山城詩篇。

▲被稱為「台版小鎌倉」的階梯連接著山與海，也是人與貓交會的日常角落。
▲被稱為「台版小鎌倉」的階梯連接著山與海，也是人與貓交會的日常角落。

水湳洞，則是北台灣我最私心喜愛的一個角落。這裡沒有過度包裝的觀光路線，反而保留一種自然散漫的美感。狹窄的巷弄蜿蜒曲折，屋頂傾斜低矮，卻是貓咪的天堂。這裡的小巷隨時都可能轉角遇見貓：有些躺在機車座墊上打盹，有些悠哉地踱步於窗檻與屋簷之間。這裡的貓多半親人，對人不躲不閃，彷彿是與這片土地共同呼吸的居民。遠處的陰陽海就在不遠處靜靜拍岸。每次站在這裡，與貓咪一起看海，都像是把自己放進一封未寄出的信裡，被風吹皺，被陽光擁抱，心靈也隨之被療癒了。

▲山林掩映的石階小徑，靜靜穿過時雨中學的木造舊校舍，彷彿走進時光深處。
▲山林掩映的石階小徑，靜靜穿過時雨中學的木造舊校舍，彷彿走進時光深處。

▲祈堂老街的舊門與貓，構成一幀歲月靜好的風景。
▲祈堂老街的舊門與貓，構成一幀歲月靜好的風景。

▲金瓜石派出所周邊也聚集許多貓咪。
▲金瓜石派出所周邊也聚集許多貓咪。

順著濂洞國小旁的小巷往下走，你會驚喜地發現，在礦業遺跡與斑駁屋瓦之間，竟藏著一抹地中海藍白的異國氣息。這間被旅人暱稱為「小希臘」的民宿，就這樣靜靜地坐落在巷弄之中。潔白牆面正對湛藍海洋，陽光灑落時，彷彿一秒置身聖托里尼。白牆映著海光，巷邊的貓咪懶洋洋地現身打招呼，一副主人的姿態，熟門熟路地領著你走進這片幽靜角落。

　

從礦山遺跡到自然異景

除了尋找貓咪，也別錯過十三層遺址、黃金瀑布與陰陽海等著名的地景象徵。十三層遺址又名「水湳洞選煉廠」，是日治時期規模龐大的煉銅設施。因其建築層層堆疊、結構壯觀，被譽為「台灣的馬丘比丘」。隨著礦業沒落，工廠於1987年關閉，遺留下大面積裸露的混凝土牆體，在時間與風雨的洗禮下，呈現出獨特的廢墟之美。遺址旁的黃金瀑布自山壁傾瀉而下，泉水因礦物氧化而染上金黃色澤，彷彿山巒灑落的碎金。

▲黃金瀑布的金黃流紋，是山城留下的礦業記憶。
▲黃金瀑布的金黃流紋，是山城留下的礦業記憶。

▲沿著水湳洞蜿蜒而上的山路，正是眺望十三層遺址最好的角度。
▲沿著水湳洞蜿蜒而上的山路，正是眺望十三層遺址最好的角度。

山腳下的陰陽海，則因礦渣沉積與海水交會，海面呈現出一深一淺的分界色帶。兩者一山一海，一動一靜，是金瓜石獨有的自然奇景，訴說著這片土地曾經的礦業榮光。

從水湳洞沿山路而上的報時山棧道，是俯瞰陰陽海的絕佳所在。步道雖階梯眾多，坡度卻平緩，輕鬆好走，搭配開闊的山海視野，風景如詩如畫。佇立於山腰的六坑斜坡索道遺跡，是日治時期重要的運礦設施，如今僅存紅磚牆與鋼軌痕跡。每逢秋冬，周圍長滿金黃芒草，整座廢墟彷彿被時間與自然重新雕塑，成為攝影與散策愛好者的私房秘境。

▲報時山棧道，一條通往山海交界的天空階梯。
▲報時山棧道，一條通往山海交界的天空階梯。

▲芒草在秋風中搖曳，穿過六坑斜坡索道的斑駁紅磚與斷垣殘壁。
▲芒草在秋風中搖曳，穿過六坑斜坡索道的斑駁紅磚與斷垣殘壁。

金瓜石勸濟堂以全台最大的純銅關公雕像聞名，是當地居民的信仰中心，也是貓咪常駐的角落。香火在華麗的廟埕裡緩緩升起，空氣中靜靜流動著祈願的氣息。幾隻貓悠然踱步、伸懶腰，或端坐在神像旁，安靜得宛如一尊尊守護神。有人來點香，有人來歇腳，而貓，就靜靜看著一切發生，彷彿天地之間，那些未竟的祈願與心願，都交由牠們默默守護。

▲金瓜石勸濟堂的貓咪自在巡遊，在香火繚繞間，也有一片屬於牠們的寧靜天地。
▲金瓜石勸濟堂的貓咪自在巡遊，在香火繚繞間，也有一片屬於牠們的寧靜天地。

▲金瓜石勸濟堂威武的關公雕像與沉穩的虎斑貓，一動一靜，默契十足。
▲金瓜石勸濟堂威武的關公雕像與沉穩的虎斑貓，一動一靜，默契十足。

　

沿階走入貓日常與老街記憶

從勸濟堂旁的小路往下走，繽紛的彩虹階梯像是為山城添上了一筆童趣。階梯兩旁的老房子上，常見貓咪悠閒躺臥屋頂，眼神半睜半閉，彷彿早已習慣旅人的腳步走進牠所熟悉的風景。再往前是祈堂老街，一條短短的石板路，昔日是礦工生活與商業活動的核心，如今老屋林立、咖啡香飄，午後陽光斜灑，最適合緩步穿行。街角與窗台常見貓咪身影，悠然自得，彷彿從歷史深處走來。黃金博物館則是整段旅途的歷史核心，從礦工生活、採礦技術到日式宿舍群，共同構築出金瓜石的時光地圖。館區寬敞舒適，不乏貓咪自在巡遊。有時牠們會跳上長椅打盹，有時乾脆在展示牌旁就地一躺，成為另一種不設防的風景。這一路，是一場人與貓、歷史與午後陽光交織而成的散策詩篇。

▲祈堂老街的地下組織三喵幫。
▲祈堂老街的地下組織三喵幫。

　

歷史與陽光間最溫柔的風景

當午後陽光從山頭斜斜落下，金瓜石染上一層溫暖的色澤。走在通往彩虹階梯的小巷裡，有隻虎斑貓輕巧地從我腳邊擦過。那一瞬間，我突然覺得，也許旅人來到這裡，不只是為了風景、展覽或歷史，而是為了這些微小、無聲卻溫暖的片刻：一隻貓的腳步、一道光的斜影、整座山城的呼吸。原來，靜謐也是一種回聲，是旅途最後送給我們最溫柔的餘韻。

▲再不上來我可走囉∼喵！
▲再不上來我可走囉∼喵！

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金瓜石 老屋 觀光

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

金瓜石展落幕 「朦朧潮濕的一天」12月登嘉義

新北瑞芳濂洞國小雙語美感 教學卓越榮獲特優

攜手淨山護自然 新北瑞芳「金瓜石淨山活動」10/26舉辦

相關新聞

海景第一排的漁港小餐廳！新北馬崗漁港美食　新鮮「現剖紫海膽+滷鮑魚」推薦必吃

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 去年家庭旅行東爸曾帶我們到新北馬崗漁港吃海鮮，當時對這座小漁村印象深刻，這次再度二訪，挑了間當地熱門的海景餐廳《嗨九蒸鮮小吃》，這間還曾上

貓步緩遊　山海間的老山城「金瓜石」

水湳洞是北台灣我最私心喜愛的一個角落。這裡沒有過度包裝的觀光路線，反而保留一種自然散漫的美感。狹窄的巷弄蜿蜒曲折，屋頂傾斜低矮，卻是貓咪的天堂。這裡的小巷隨時都可能轉角遇見貓：有些躺在機車座墊上打盹，有些悠哉地踱步於窗檻與屋簷之間。這裡的貓多半親人，對人不躲不閃，彷彿是與這片土地共同呼吸的居民。

基隆景點推薦！沉浸式互動展＋小小海運人體驗 親子放電首選

想同時滿足孩子的探索欲和大人的放鬆時光？「陽明海洋文化藝術館」不只展覽精彩，還有餐廳與咖啡廳，坐下來就能賞海景，療癒指數百分百。

芋頭尬鹹蛋黃奶蓋好特別！ 基隆80年老宅「初春冰室」手作冰店 芭樂汁、鳳梨冰推薦必點

udn走跳美食／艾瑪 80年老宅改造的《初春冰室》！完整保留老屋外觀復古風，走過路過都忍不住多看兩眼，店內環境懷舊又舒適，外頭斑駁木門帶出濃厚氛圍，老闆堅持手作，從純濃芭樂汁、古早味鳳梨冰到中秋

Potato Corner進駐「新店裕隆城」！多種風味薯條登場任選

來自菲律賓、擁有超過2000間海外分店的薯條專賣品牌 Potato Corner，由富錦樹集團引進台灣後迅速掀起話題。自台北統一時代百貨開出首店後，憑藉獨創「調味薯條」顛覆大眾對薯條的印象，如今正式宣布插旗新北新店裕隆城，讓在地民眾不用跑到北市也能嚐鮮。

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。