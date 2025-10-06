貓步緩遊　山海間的老山城「金瓜石」

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹 菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

▲走進水湳洞蜿蜒的階梯與巷弄，時常能遇見自在的貓咪身影。

2025年夏天，奈良美智在台10年巡展計畫《朦朧潮濕的一天》第四站落腳金瓜石，讓這座沉睡在山海之間的老山城再次被旅人喚醒。展覽座落於金瓜石與水湳洞交界的台電金水基地，與濂洞國小毗鄰。這裡曾是台電員工眷舍，鐵皮、斜坡與雜草靜靜見證了過往的繁盛與停滯。從濂洞國小旁的階梯望出去，可見海天一線的湛藍，一幅錯落電線交織、斑駁老屋與無垠海景構成的畫面映入眼簾。有人稱這裡是台版小鎌倉，而我更願將它喚作台灣的山海詩頁，一頁由鹽與風翻出的山城詩篇。

▲被稱為「台版小鎌倉」的階梯連接著山與海，也是人與貓交會的日常角落。

水湳洞，則是北台灣我最私心喜愛的一個角落。這裡沒有過度包裝的觀光路線，反而保留一種自然散漫的美感。狹窄的巷弄蜿蜒曲折，屋頂傾斜低矮，卻是貓咪的天堂。這裡的小巷隨時都可能轉角遇見貓：有些躺在機車座墊上打盹，有些悠哉地踱步於窗檻與屋簷之間。這裡的貓多半親人，對人不躲不閃，彷彿是與這片土地共同呼吸的居民。遠處的陰陽海就在不遠處靜靜拍岸。每次站在這裡，與貓咪一起看海，都像是把自己放進一封未寄出的信裡，被風吹皺，被陽光擁抱，心靈也隨之被療癒了。

▲山林掩映的石階小徑，靜靜穿過時雨中學的木造舊校舍，彷彿走進時光深處。

▲祈堂老街的舊門與貓，構成一幀歲月靜好的風景。

▲金瓜石派出所周邊也聚集許多貓咪。

順著濂洞國小旁的小巷往下走，你會驚喜地發現，在礦業遺跡與斑駁屋瓦之間，竟藏著一抹地中海藍白的異國氣息。這間被旅人暱稱為「小希臘」的民宿，就這樣靜靜地坐落在巷弄之中。潔白牆面正對湛藍海洋，陽光灑落時，彷彿一秒置身聖托里尼。白牆映著海光，巷邊的貓咪懶洋洋地現身打招呼，一副主人的姿態，熟門熟路地領著你走進這片幽靜角落。





從礦山遺跡到自然異景

除了尋找貓咪，也別錯過十三層遺址、黃金瀑布與陰陽海等著名的地景象徵。十三層遺址又名「水湳洞選煉廠」，是日治時期規模龐大的煉銅設施。因其建築層層堆疊、結構壯觀，被譽為「台灣的馬丘比丘」。隨著礦業沒落，工廠於1987年關閉，遺留下大面積裸露的混凝土牆體，在時間與風雨的洗禮下，呈現出獨特的廢墟之美。遺址旁的黃金瀑布自山壁傾瀉而下，泉水因礦物氧化而染上金黃色澤，彷彿山巒灑落的碎金。

▲黃金瀑布的金黃流紋，是山城留下的礦業記憶。

▲沿著水湳洞蜿蜒而上的山路，正是眺望十三層遺址最好的角度。

山腳下的陰陽海，則因礦渣沉積與海水交會，海面呈現出一深一淺的分界色帶。兩者一山一海，一動一靜，是金瓜石獨有的自然奇景，訴說著這片土地曾經的礦業榮光。

從水湳洞沿山路而上的報時山棧道，是俯瞰陰陽海的絕佳所在。步道雖階梯眾多，坡度卻平緩，輕鬆好走，搭配開闊的山海視野，風景如詩如畫。佇立於山腰的六坑斜坡索道遺跡，是日治時期重要的運礦設施，如今僅存紅磚牆與鋼軌痕跡。每逢秋冬，周圍長滿金黃芒草，整座廢墟彷彿被時間與自然重新雕塑，成為攝影與散策愛好者的私房秘境。

▲報時山棧道，一條通往山海交界的天空階梯。

▲芒草在秋風中搖曳，穿過六坑斜坡索道的斑駁紅磚與斷垣殘壁。

金瓜石勸濟堂以全台最大的純銅關公雕像聞名，是當地居民的信仰中心，也是貓咪常駐的角落。香火在華麗的廟埕裡緩緩升起，空氣中靜靜流動著祈願的氣息。幾隻貓悠然踱步、伸懶腰，或端坐在神像旁，安靜得宛如一尊尊守護神。有人來點香，有人來歇腳，而貓，就靜靜看著一切發生，彷彿天地之間，那些未竟的祈願與心願，都交由牠們默默守護。

▲金瓜石勸濟堂的貓咪自在巡遊，在香火繚繞間，也有一片屬於牠們的寧靜天地。

▲金瓜石勸濟堂威武的關公雕像與沉穩的虎斑貓，一動一靜，默契十足。





沿階走入貓日常與老街記憶

從勸濟堂旁的小路往下走，繽紛的彩虹階梯像是為山城添上了一筆童趣。階梯兩旁的老房子上，常見貓咪悠閒躺臥屋頂，眼神半睜半閉，彷彿早已習慣旅人的腳步走進牠所熟悉的風景。再往前是祈堂老街，一條短短的石板路，昔日是礦工生活與商業活動的核心，如今老屋林立、咖啡香飄，午後陽光斜灑，最適合緩步穿行。街角與窗台常見貓咪身影，悠然自得，彷彿從歷史深處走來。黃金博物館則是整段旅途的歷史核心，從礦工生活、採礦技術到日式宿舍群，共同構築出金瓜石的時光地圖。館區寬敞舒適，不乏貓咪自在巡遊。有時牠們會跳上長椅打盹，有時乾脆在展示牌旁就地一躺，成為另一種不設防的風景。這一路，是一場人與貓、歷史與午後陽光交織而成的散策詩篇。

▲祈堂老街的地下組織三喵幫。





歷史與陽光間最溫柔的風景

當午後陽光從山頭斜斜落下，金瓜石染上一層溫暖的色澤。走在通往彩虹階梯的小巷裡，有隻虎斑貓輕巧地從我腳邊擦過。那一瞬間，我突然覺得，也許旅人來到這裡，不只是為了風景、展覽或歷史，而是為了這些微小、無聲卻溫暖的片刻：一隻貓的腳步、一道光的斜影、整座山城的呼吸。原來，靜謐也是一種回聲，是旅途最後送給我們最溫柔的餘韻。

▲再不上來我可走囉∼喵！





