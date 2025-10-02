小精靈表演點水秀 永春陂公園成蜻蜓天堂

【旅奇傳媒/編輯部報導】昔時常見水間草叢飛舞的蜻蜓，隨著都市的開發已漸漸消失了蹤影，但近年臺北市推動環境復育，蜻蜓們又有了生機！想看看這些鼓動著透明翅膀的小精靈嗎？來四獸山腳的永春陂濕地公園便能一親芳澤。永春陂濕地公園是臺北市少數兼具休閒、生態、教育、滯洪防災及歷史價值等多重功能的市民日常運動與休憩生活場域，園區豐富的生物資源，成為蜻蛉目昆蟲（蜻蜓與豆娘）活躍的棲息場所，也是自然觀察與環境教育的絕佳亮點。

▲永春陂濕地公園開闊且水生植物生長豐富的水域，是彩裳蜻蜓偏好的棲地環境。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處藍舒凢處長表示，蜻蛉目昆蟲與水域息息相關，永春陂濕地公園規劃了生態維護區、緩衝區及一般遊憩區，營造多元棲地型態，成功吸引了不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍。目前園區已記錄到 52 種蜻蜓，佔全臺已知物種的近三分之一，是臺北市12處生態化公園中，蜻蜓資源最豐富的場域。春夏繁殖季時，公園可見彩裳蜻蜓、葦笛細蟌、廣腹蜻蜓、白痣珈蟌、短腹幽蟌等多樣物種翩翩飛舞，展現蓬勃的生態活力。

▲公園入口幾處生長浮葉水生植物的水域搜尋一下，很容易觀察到停棲在葉面的葦笛細蟌。 圖：臺北市政府工務局／提供

▲白痣珈蟌的翅膀在陽光下呈現耀眼的藍綠色金屬光澤。 圖：臺北市政府工務局／提供

蜻蛉目昆蟲大致可分為翅膀平展的壯壯蜻蜓，及雙翅攏立體態纖細的豆娘兩大類群。蜻蛉目昆蟲的生活都與水緊密相關，尤其是稚蟲（水蠆）階段，不是生活於水裡就是潮濕的環境中，直到成蟲時才會長出翅膀遨翔天際。

南港公園管理所莊國境主任誠摯邀請前來永春陂濕地公園，親身感受夏日山林水景的清涼，以及耳邊蟬鳴鳥語與水畔蜻蜓飛舞交織的自然樂章。同時也呼籲大家共同守護這片生態環境，遊客應盡量停留於步道及設施範圍，讓更多物種擁有休養生息的空間。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野