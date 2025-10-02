「新北濕地藝術季」以藝術為橋、濕地為伴 演繹自然與藝術融合之美

▲元智大學藝術團隊與濕地珍水志工共創工作坊。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」將於10/04在新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地盛大登場，並舉辦為期兩天的開幕活動，規劃有音樂表演、環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、自然素材 DIY 及種實尋寶闖關等精彩活動。新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）以藝術為橋，誠摯邀請市民及各地遊客一同來參與「種籽之旅」，共同見證濕地生態的美好。

策展人李簣至協助創作營團隊學習如何在戶外設置藝術裝置。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處處長黃裕斌表示，第六屆「新北濕地藝術季」特別邀請具備濕地研究背景的吳思儒與國際級環境藝術家李蕢至，以「種子之旅」為題共同策展，象徵著一顆顆友善的種子，從過去的歷史中萌芽，展望未來將成長為濕地豐碩的生命力。策展人吳思儒長期致力於環境教育推廣，並以策展經驗連結藝術與公共議題；李蕢至則擅長藝術實踐，將自然語彙化為藝術表現透過環境藝術的互動體驗，恰好與本處長期致力推廣的濕地環境教育宗旨不謀而合，希望今年市民朋友可以深入理解濕地與人類生活的緊密關係，感受自然與藝術的融合之美。

▲「淼種」由馬來西亞環境藝術家張國耀創作。 圖：新北市政府水利局／提供

2025年展期自10/04起為期1個月，展至11/04，共展出14件作品，除了延續往年邀請國內、外知名環境藝術家外，首度以「環境藝術創作營」形式，邀請7組新世代青年藝術家共同參與，從濕地中收集靈感、孕育創作，在環境與藝術的交會中，展開一場「種籽之旅」。

策展團隊表示：希望新北濕地藝術季，讓市民能親近大漢溪濕地，理解其生態價值，並將環境關懷落實於日常生活，共同打造永續的宜居城市。

▲創作營團隊穿著青蛙裝進入濕地踏查、收集創作靈感。 圖：新北市政府水利局／提供

「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」即將開展，希望透過環境藝術，引領大家回顧濕地過去的生態軌跡，同時展望未來共創更美好的生活環境。讓濕地的力量不僅存在於自然，也融入每個人的日常生活。10/04一起參與這場秋日盛會，親身體驗濕地的生態之美，攜手推動環境保護與永續發展。讓我們看見濕地的力量，將友善自然的種子散播到每個人的生活中。詳細活動資訊，請參閱「新北市政府高灘地工程管理處」官網或「大漢溪濕地生態廊道服務中心」臉書粉絲專頁查詢。

