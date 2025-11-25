台中「雪山坑登山步道」完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

快訊

雪山坑登山步道已完工啟用。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
【旅奇傳媒/編輯部整理】為推動和平地區觀光發展，台中市政府爭取交通部觀光署補助並自籌配合款，投入總經費3,490萬元辦理「和平區雪山坑步道環狀線建置工程」，歷經約8個月施工，於今年10月底順利完工。步道全長約2.4公里，串聯桃山部落周邊自然生態與原民文化景點，成為融合文化體驗與生態保育的登山健行新據點。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，「雪山坑登山步道」路線，是由桃山部落耆老親自帶領觀旅局及設計單位沿既有獵徑踏勘規劃而成，兼顧泰雅族傳統文化脈絡與生態保育設計。步道路線串聯著名電影《賽德克‧巴萊》取景地－山蘇森林、櫸木林及楠樹林等生態景點，並接續第一期步道及在地熱門打卡景點「巨人之手」，讓遊客能以環線方式深度探索桃山部落的自然與文化之美，期盼雪山坑登山步道完工啟用後，能吸引更多熱愛登山健行、生態觀察與文化體驗的遊客造訪，帶動桃山部落及周邊地區觀光產業發展，實現永續旅遊與原鄉文化傳承的雙重目標。

▲雪山坑登山步道-登山口。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
觀旅局表示，這次工程以「尊重自然、融入文化」為核心理念，施工過程採最小環境擾動原則，主要使用原木材料與現地石塊鋪築砌石階梯，並於步道節點設置融合泰雅族圖騰、台灣黑熊及石虎意象的設施，展現地方文化與生態保育共融精神，讓遊客在登山健行過程中體驗原民文化與山林生態之美。

▲雪山坑登山步道-繩索橋。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
觀旅局進一步指出，和平地區近年為本市發展登山步道的重點區域之一，繼雙崎部落埋伏坪步道、112年底雪山坑登山步道第一期工程及113年建置完成的環山獵人步道後，今年接續再完成雪山坑登山步道（第二期）及雙崎部落埋伏坪登山步道延伸段工程，成功串聯部落觀光路網，打造以原民文化為主軸的生態觀光帶，讓和平地區觀光資源更趨完整。

