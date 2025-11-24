日本宮城縣新寶可夢景點「拉普拉斯公園」開幕！《Pokémon GO》聯動活動同步登場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】宮城縣再添新亮點！以人氣寶可夢「拉普拉斯」為主題打造的特色公園已於 10/31 日正式開幕，讓利府町瞬間成為親子與粉絲的最新朝聖地。位於加瀬沼公園內的「拉普拉斯公園」以大量水屬性寶可夢元素構成，包括溜滑梯、搖搖馬等遊樂設施，以及全新公開的拉普拉斯造型人孔蓋，兼具遊憩與打卡話題性。

拉普拉斯公園交通便利，從仙台站搭乘 JR東北本線至「新利府站」約 15 分鐘，步行約 20 分鐘即可抵達；若自駕亦可利用園內停車場。地理位置鄰近仙台市區，適合規劃為半日或一日遊行程。

▲拉普拉斯與這次的特色人孔蓋。 圖：The Pokémon Company／提供

配合公園啟用，園方也宣布與手機遊戲《Pokémon GO》同步展開期間限定活動。即日起至 11/30，造訪公園時遊戲中更容易遇見野生拉普拉斯。另有一項活動自即日起至2027/11/30為止，玩家每日使用「GO Snapshot」拍攝 AR 寶可夢照片時，拉普拉斯有機會在畫面中現身。此外，園內部分設施將以「補給站」形式出現在遊戲內，可取得帶有拉普拉斯公園元素的限定禮物；從公園出發的官方「路線（Route）」也已上線，提供玩家散步時的額外探索方式。

▲在公園內遊玩《Pokémon GO》可以透過AR拍照功能和拉普拉斯合照。 圖：Nianti／提供

值得關注的是，宮城縣內的第二座拉普拉斯主題公園也已確定落腳仙台市若林區「海岸公園」，目前正在整備中，預計2026 年春季開幕。未來兩座園區可望提供旅客更多元的親子休憩空間，也替宮城縣帶來新的觀光話題。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野