茂林雙年賞蝶季盛大開幕！白爛貓相伴 同賞世界唯二奇景「紫蝶幽谷」

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著深秋時節來臨，一場令人驚嘆的自然奇觀正在高雄茂林上演！交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）於日前在茂林遊客中心辦理賞蝶季開幕活動，為迎接來自世界唯二的紫斑蝶嬌客們，舉辦一系列的精彩活動，同時在開幕活動現場也規劃了環境生態教育趣味闖關，歡迎大小朋友與現場導覽老師互動，完成關卡的挑戰，可以得到轉轉樂的幸運贈獎機會，只限當天有效。

▲外國遊客慕名而來觀賞紫斑蝶之美。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

茂管處首次與知名貼圖創作者「麻糬爸」所繪製角色「白爛貓」合作，今年以「紫蝶ｘ白爛貓」為亮點主題，在茂林遊客中心驚現「白爛貓」出沒！並規劃透過消費集點就有機會可以免費兌換限量聯名小物，期盼以親民有趣的插畫魅力，讓更多大小朋友在歡笑中接近自然、生動理解友善賞蝶與生態保育的重要。

▲茂管處雙年賞蝶季發表會（左起）高雄觀光圈吳文豪副盟主、賴瑞隆立委助理潘進榮、高雄市原民會主任委員阿布斯、林義迪議員、茂管處鄭代理處長偉宏、觀光署黃副署長荷婷、茂林區長駱韋志、盧縣一立委助理柯秋生、茂林區代表會主席陳奕蓁、范織欽議員、邱議瑩立委助理涂俊雄、林保署六龜工作站林主任弘基、7-11茂林門市店長李天佑。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

賞蝶季自11月起一路延續至2026年3月，活動期間每月皆舉辦護蝶市集，邀請部落工藝師、在地小農及特色店家現場展售，並規劃免費的部落工藝小物DIY體驗，讓親子共同參與，寓教於樂。高雄茂林「紫蝶幽谷」雙年賞蝶季榮獲交通部觀光署「精彩觀光亮點」生態體驗組殊榮，今年更延續好評，推出兼具教育與趣味的「紫蝶親子體驗」，誠摯邀請全國民眾在秋冬之際走進茂林，不僅增添環境生態知識，更能與紫斑蝶來一場浪漫的自然相會。

▲參加「山林好滋Way（味）」消費集章活動達活動門檻，即有機會獲得限量聯名小物——白爛貓手機磁吸支架。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

為帶動地方經濟並推廣觀光，茂管處特別號召茂林區、六龜區及桃源區成為「賞蝶友好商家」，同步推出「山林好滋 Way（味）」消費集章活動。活動期間，民眾只要至指定店家消費達指定金額即可集點，完成集章後即可至遊客中心兌換限量好禮，數量有限，送完為止，精彩優惠不容錯過！

▲茂管處推出改版IP「紫蝶仙子」，於茂林雙年賞蝶開幕活動以神秘嘉賓身分現身。 圖：交通部觀光署茂林國家風景區管理處／提供

茂管處代理處長鄭偉宏表示高雄市茂林紫斑蝶為世界唯二的越冬型蝴蝶，與墨西哥帝王斑蝶並列，每年11月隨著氣候轉涼南下避冬，在茂林山谷間形成壯麗的「紫蝶幽谷」，是極其珍貴且難得一見的自然奇觀。茂管處呼籲遊客在賞蝶同時，務必遵守「賞蝶守則」，避免捕捉蝴蝶、幼蟲及蛹體等破壞行為，共同守護大自然的美麗與永續。更多活動資訊，請關注茂管處官方粉絲專頁「Fun心遊茂林」，掌握第一手消息。更多茂管處旅遊活動資訊，可至「茂林國家風景區管理處」官網活動年曆或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun 心遊茂林」獲得最新活動資訊！

