外國人也能申請！鹿兒島「5000日幣住宿補助」等你領

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本鹿兒島縣的中文官方社群本週11/18公告住宿補助正式開跑，這項促銷鹿兒島冬季觀光，以「冬季暖心住宿優惠活動～南國寶箱 鹿兒島～｣為名的補助計畫，只要入住鹿兒島縣內的住宿設施，最多可享20%折扣，無論日本人或外國遊客皆可申請，每趟行程的住宿優惠最多限7晚，每人每晚最高可享5,000日圓折抵，就連日本新年、連假等旺季日期也能申請。

位於九州南部的鹿兒島縣目前可利用中華航空直飛，每週二、週四、週六出發，約2小時航程即可抵達。進入11月下旬，鹿兒島的各主要景點逐漸染上秋色，山區正迎來最佳賞楓期，即日起鹿兒島中央車站也能欣賞冬季點燈。推薦造訪鹿兒島市郊的仙巖園，以借景手法讓人欣賞櫻島之美。玩鹿兒島更要品嚐聞名全日本的黑豬肉，來份涮涮鍋或現炸豬排最能吃到鮮甜滋味。

品嚐在地美食－鹿兒島黑豬肉的現炸豬排。 圖：鹿兒島縣觀光連盟／來源

想申請「冬季暖心住宿優惠活動～南國寶箱 鹿兒島～｣住宿補助，於活動官網上尋找合作的飯店設施，於飯店官網或致電預約時，告知希望使用此補助方案。也可透過活動官網上的日本當地合作旅行社或日本線上訂房平台－一休、Yahoo Travel、Rurubu等預約，皆有相關活動頁面。提醒，此住宿補助優惠活動有預算額度，達到上限時將會提前結束，計畫前往鹿兒島的人要把握機會。

・折扣優惠期間：2025/12/01～2026/02/28（2026/03/01退房可申請）

・住宿預約期間：2025/11/10～2026/02/28（2025/11/10前預約不可申請）

・條件：至少入住鹿兒島縣內配合住宿設施一晚。

・合作飯店設施一覽（僅日文）https://shukuhakuwari.pref.kagoshima.jp/stay/

