芋頭尬鹹蛋黃奶蓋好特別！ 基隆80年老宅「初春冰室」手作冰店 芭樂汁、鳳梨冰推薦必點

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

80年老宅改造的《初春冰室》！完整保留老屋外觀復古風，走過路過都忍不住多看兩眼，店內環境懷舊又舒適，外頭斑駁木門帶出濃厚氛圍，老闆堅持手作，從純濃芭樂汁、古早味鳳梨冰到中秋限定「雲中月圓」，都不假它人之手自己來，層次豐富風味獨特～

《初春冰室》由一棟擁有80年歷史老宅改建而成！外觀仍完整保留木門與小窗古韻，走過路過都會忍不住多看幾眼，復古氛圍滿滿。

斑駁內推木門一開，立刻散發濃厚懷舊氛圍！原以為裡面都是年輕人，結果這天長輩們反而佔了一大半，意外形成有趣的世代同樂景象。

《初春冰室》外頭上開木窗裡，竟藏著一台鯛魚燒機！這裡賣的不是常見麵糊鯛魚燒，而是起酥皮版本，看著酥皮放上烤盤準備烘烤，光想就覺得酥脆。

地板與牆面巧妙融合新舊元素！充滿懷舊氛圍又不失新意！只是生意實在太好，怕打擾到其他客人，只能就地快速拍一張留念。

初春冰室｜外面菜單

《初春冰室》門口有菜單可先參考，店內採 QRcode 掃碼點餐，點好後到櫃檯結帳並等候叫號取餐，用餐完畢則需自行將餐具送到櫃檯旁的回收區，流程簡單明瞭。

初春冰室｜純濃芭樂汁

這杯純濃芭樂汁只要59元！真材實料，使用新鮮芭樂現打，沒有多餘添加，入口就是濃濃芭樂香，喝得到最純正的風味。

鯛魚燒包裝很可愛！碗裡放著一隻塗鴉風鯛魚燒，表面滿滿小洞。

初春冰室｜紅豆鯛魚燒

起酥皮做的鯛魚燒確實較油香，摸起來特別油亮酥脆，沒有傳統鯛魚燒立體輪廓，更像是「印上去」造型，口感和一般麵糊鯛魚燒完全不同，就看自己喜歡哪一種。

《初春冰室》吃起來酥鬆，口感稍微有點黏上顎；紅豆餡綿細、甜度適中，只想吃紅豆，不想理會外皮啦！

初春冰室｜初春鳳梨冰

《初春冰室》初春鳳梨冰也是招牌！上面古早味蜜鳳梨是自家熬煮，用新鮮鳳梨切塊加糖慢熬成鳳梨醬，最後還放上蜜餞點綴，甜香誘人。

挫冰淋上傳統紅糖水，上層再鋪滿酸甜鳳梨醬，冰涼爽口，小塊鳳梨輕鬆入口，不用張大嘴，就能享受涼爽。

初春冰室｜雲中月圓（中秋限定）

這碗雲中月圓是《初春冰室》中秋限定！上層加了芋泥、芋頭塊、芋圓與鹹蛋黃奶蓋，最後加上肉鬆裝飾。

上頭這一大匙鹹蛋黃奶蓋也是老闆自製，綿密濃郁，淡淡鹹蛋黃香融合奶香，每一口都香濃順口。

自製芋圓Q彈有嚼勁，沾上鹹蛋黃奶蓋一起吃，鹹甜奶香融合，層次豐富，每一口都令人驚喜。

芋泥順口不甜膩，芋頭塊燉得綿密香濃，整碗搭配起來香氣十足、口感豐富。

《初春冰室》用餐氛圍超棒！我喜歡老宅風格，客滿也能坐戶外騎樓，芭樂汁喝得到純正果香，鳳梨冰消暑解渴，限定版「雲中月圓」芋頭搭配鹹蛋黃奶蓋，層次豐富又特別，下次還想來嚐其他甜品。

初春冰室

地址：基隆市仁愛區仁一路273號

聯絡電話：02-24252885

營業時間：11:30-21:00

公休：每週二

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無（附近收費停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

