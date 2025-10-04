100%原塊肉定勝負！ 高雄美食「驚蟄洋食坊」誰說平價牛排不能很美味 一人500元有找、自助吧品質顧得很好

寫在造訪驚蟄洋食坊之前

聽說最近很流行用AI寫文，但我還是對於寫文這件事情有自己的堅持，就像這天來的這家鐵板牛排一樣，依舊給你一個不AI的享受，堅持醬汁自家手做、堅持 湯品不用現成調理粉、堅持使用100%原塊肉，是不是覺得他要很高貴了，在這個萬物齊漲的年代裡，一個人500元有找還有自助吧可以享用，真的是先給個滿滿的尊重，而且看似在高速公路匝道附近，其實附近有著公有停車場可以停，騎機車來直接停騎樓，用餐交通很方便啊！

驚蟄洋食坊環境

沒有高級華美的裝潢，但給你乾淨又舒適冷氣很涼的座位，是他們能夠做到的品質，不管是單人用餐、家庭用餐還是三五好友的聚餐，都可以給你很安心的座位安排。

既然不收那沒服務的服務費，醬料餐具通通自己來，鐵板牛排必配的抹醬烤土司、紅人A1醬、BB辣椒醬、梅林醬、番茄醬通通一應具全都沒少。

吃完飯還可以有泡芙跟蛋糕可以隨心所欲，畢竟甜點是另外一個胃我心知肚明，當然你也可以只吃原型食物的水果，現在很多人都在做減碳飲食。

飲品除了必備的氣泡 飲料機，想喝個熱的咖啡配，也是絕對沒問題，無糖的朋友也有茉莉綠茶的陪伴，那古早味紅茶更是吃鐵板牛排最好的朋友，

湯品跟沙拉也看似簡單卻毫不馬虎，從餐檯的整潔程度就知道，他們就算在尖峰餐期也很注意，隨時保持讓你看起來舒爽的程度，生菜沙拉也不是應付應付，保持冷藏溫度就是他們的細節要求。

驚蟄洋食坊菜單

不收10%服務費

無提供打包服務，用餐時間為９０分鐘

餐具飲料自助吧皆為自助式

身高１１０公分以下兒童免費

１１０公分以上未點主餐者，共餐費含自助吧１８０元

除牛排類其餘排餐品項皆為全熟

品嘗在驚蟄洋食坊

自助吧沙拉

自助吧提供新鮮生菜與自製的醬汁，喜愛清爽口感的人可以選和風醬，濃厚的可以選 沙拉醬，當然也可以直接吃他們做好的田園沙拉，完全不用思考，在吃牛排之前一定要先吃一點青菜來均衡一下，而且他們的梅子南瓜也相當特別，我蠻喜歡的。

玉米濃湯、義式鄉村蔬菜湯

義式鄉村蔬菜湯採用多種蔬菜和高湯熬煮，沒有添加過多的油脂和調味料，喝起來都是原汁原味的蔬菜鮮甜，番茄也帶出不少的食慾，讓清湯也可以相當好喝，而經典的玉米濃湯則是主廚自己手工炒麵糊，不是用坊間的那種湯粉，加入的切成指甲大小的洋蔥跟玉米粒，是大人小孩都愛的滋味。

金目鱸魚排

大片的鱸魚排可是選用來自台灣自家產的，以高溫鐵板香煎而成金黃的外皮，超大片的魚肉熟度恰到好處，最重要的是鱸魚肉都沒有刺，不用自己在那邊挑的最棒，結實的魚肉細嫩，加上簡單的鹽與胡椒調味就已經好好吃，喜歡原味或注重的人，不用淋醬汁也可以吃得開開心心，不吃牛的朋友也可以大快朵頤一番。

驚蟄菲力(6盎司)

菲力牛排就是整隻牛裡面最精華的部位了，老闆不惜成本直接給你原塊切厚片，一份就是6盎司的滿足，我們選擇了最能品嘗到風味的5分熟熟度，外皮已經因為梅鈉反應呈現一個微焦的外皮，一切下去就是很容易切，就算是牙口不好的長輩，都爽爽地大口吃，吃牛排就是要厚切。

而且他們的鐵板麵醬汁也都是主廚自行製作不買現成，才能展現整個鐵板麵的質感，蘑菇醬適合給所有人，經由大量蔬菜熬製的味道，是絕對無可取代的鮮甜。

紐西蘭沙朗牛排+香煎豬排

雙拼絕對是他們最划算的組合，也很適合胃口比較大的男性朋友，直接給你雙倍的肉感，不用加香菜或是起司，跟你用100%原塊 肉品直球對決，要吃不同口味就可以沙朗牛排+香煎豬排，一次吃到兩種口感，鐵板也直接大了一個尺寸。

採用梅花肉部位的豬排，經過師傅的調理，吃起來除了油花分布很均勻之外，更可以嘗到師傅對於火候的掌控，不吃牛的朋友絕對不吃虧的啦！

至於這選用紐西蘭來的沙朗牛排，絕對也沒有輸給菲力牛排太多，因為這個油花更多的部位，就是可以在鮮嫩之餘品嘗到更多的風味，切開的牛排帶有粉紅色卻不見血，就是功夫的所在，搭配上自製微微辣的黑胡椒醬，更增添不少香氣，可以說是真材實料。

飯後甜點、水果

口味多元的小蛋糕，是許多人另外一個胃裝得下的啦，想吃新鮮現切的水果配上一杯熱咖啡，就是這一餐最完美的休止符了。

造訪驚蟄洋食坊後記

吃完這不AI的一餐，就可以知道他們從廚房團隊到外場的協調性相當的不錯，在這年頭餐飲業非常辛苦的情況之中，還是給你在餐點上有著一定水準的表現，平實的價格也讓你不用考慮就可以直接訂位用餐，不搞噱頭不搞自助吧多樣化，卻給你在每一項細節都注重的態度，直接告訴你，來這邊男生就是雙拼點下去就對了，想吃精緻也有菲力牛排，不吃牛也有不只一種選擇，對學生跟軍警消還有優惠，吃就對了。

地址：高雄市三民區九如一路291號(九如一路與光武路交叉口) 。

電話：07-3980348。

營業時間：週一至週五17：00 – 21：00、國定假日、週六、日11：30 – 14：00、17：00 – 21：00（全年無休）。

備註：軍人、警察、消防憑証９折、學生憑學生證９折。

