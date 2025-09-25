「蔣老爹涮涮鍋」個人鴛鴦鍋開幕了！8款鍋底任選，試營運免加價再爽吃「米其林等級自助吧」

位於台北市大安區市民大道的「蔣老爹涮涮鍋」，九月甫開幕便引爆熱潮。餐廳主打個人鴛鴦鍋設計，即可一次品嚐兩種湯頭。八款特色鍋底包括清甜的白甘蔗蔬果鍋、胡椒豬肚雞鍋、沙茶扁魚鍋、經典麻辣鍋，以及藥膳羊肉爐、爆炒麻油雞、黑麻油薑母鴨和鮮美蛤蠣鍋，每一款都展現獨特風味，讓客人依喜好自由搭配。

圖／取自蔣老爹涮涮鍋臉書粉絲團

餐廳更設有號稱「米其林等級自助吧」，每人加價39元即可享用，試營運期間來店打卡更能免費品嚐。自助吧供應主食如滷肉飯、咖哩飯、日式牛丼，搭配多款精緻小菜、甜點及超過十種飲品，還有Hershey’s冰沙無限暢飲，平價卻有大器規格，成為火鍋控的心頭好。

圖／取自蔣老爹涮涮鍋臉書粉絲團

不僅如此，店內還規劃可容納12人的大型KTV包廂，平日低消1萬元、假日低消1.2萬元，即可邊吃鍋邊歡唱3小時。對於公司聚餐、朋友派對來說，這樣的設計讓「吃喝唱」一次滿足，成為東區最新的聚會首選。

圖／取自蔣老爹涮涮鍋臉書粉絲團

以親民價格享受質感環境與豐富美食，蔣老爹涮涮鍋營業至凌晨三點，無論是晚餐、宵夜或聚會都能成行。復古美式裝潢加上火鍋創新體驗，讓這家新開幕的火鍋店迅速成為市民大道上的美食亮點，天氣漸涼，趕快揪團吃鍋吃起來吧！

圖／取自蔣老爹涮涮鍋臉書粉絲團

圖／取自蔣老爹涮涮鍋臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」