快訊

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

松南營區可當第2個腹案？蔣萬安認「輝達有看過」：估年底前有初步結果

洪災重災戶…光復商工校長率隊深深一鞠躬 感謝國軍、鏟子超人

台北平價早午餐推薦：隱身華山周邊巷弄！「薯泥洋蔥花+炸雞奶油義大利麵」人氣必推

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

好久沒有跟女子會一起吃早午餐，選了一個天氣晴朗的周末上午，久違地全員到齊聚餐去，選在北科大、華山周邊的蓋子普拉斯小餐館，這間可是當地的人氣早午餐，記得事先訂位，以免向隅。

餐廳隱身在巷弄間，門口的花草植栽妝點出花園鄉村風，與週邊的水泥公寓呈現鮮明的對比，從忠孝新生６號出口出站步行約３分鐘，地段真好。

店內用餐空間算是寬敞，用餐期間人潮滿滿，周遭環境有些嘈雜，但這樣正好，反正我們也是大嗓門，聊天比較不尷尬（威～

店內不收取服務費，茶水、調料、餐具都要自取，有種CAMPUS餐廳的即視感，但裝修又再偏美式童趣一點，明亮歡快的色系讓人感到很舒服。

完整菜單一次看

菜單種類多元，剛好我們人也多，把每個分類各點一兩樣分著吃，店內人氣商品洋蔥薯泥花尤為必點，義大利麵、開胃菜、沙拉也來個幾份，最後再搭配飲品潤潤喉。

熔岩起司薯泥洋蔥花 NT.225

這道菜是現點現做，需要等上20分鐘，但絕對值得一等，因為無論外觀、口感都是一級棒，酥酥脆脆帶點洋蔥的甜味，沾上濃郁起司醬（阿東個人會再搭配番茄醬），更加酸甜開胃。

甜酒醬炸雞奶油義大利麵　NT.245

這道料理聽說炒辣更好吃，但朋友不吃辣，因此我們就點最原始的版本，奶油醬包裹每一根麵條，吃起來奶香十足好濃郁，麵體軟硬度也恰到好處，很有彈性，阿東更喜歡炸雞的口感，外酥內嫩調味的剛剛好，好吃好吃！

嫩煎松阪豬起司捲餅　NT.245

墨西哥捲餅的餅皮越嚼越香，裡面有起司、酸甜開胃的番茄莎莎醬，搭配脆口的松阪豬，非常適合大家一起分食，吃個半塊當開胃菜就足夠，吃太多反而會太撐。

香煎雞腿沙拉 NT.190

真的放了一整隻切塊雞腿，搭配新鮮蔬菜、番茄，還有很難得見到的花椰菜，和醬汁拌在一起開吃，清爽無負擔，一口氣補足一日的蔬菜量。

整體而言，餐點分量超足，很適合聚餐分食，而且價格也很平易近人，難怪總是一位難求，已加入口袋清單，下次絕對會再二訪，繼續把剩下沒吃過的品項吃透透。

蓋子普拉斯小餐館新生店

地址：台北市大安區忠孝東路三段10巷22號

電話：02 2711 8571

營業時間：早上11點半至晚上10點，周末早上11點

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

義大利麵 美食 炸雞 沙拉 早午餐 忠孝新生站 捷運美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台北平價早午餐推薦：隱身華山周邊巷弄！「薯泥洋蔥花+炸雞奶油義大利麵」人氣必推

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 好久沒有跟女子會一起吃早午餐，選了一個天氣晴朗的周末上午，久違地全員到齊聚餐去，選在北科大、華山周邊的蓋子普拉斯小餐館，這間可是當地的人氣

平溪一日遊新玩法｜探訪隱藏版古宅、療癒微笑車站，還有秘境瀑布等你拍

提到平溪，許多人第一個浮現的畫面是夜空中緩緩升起的天燈，或是壯觀的十分瀑布傾瀉而下的水花，但其實這座被群山環抱的小鎮，遠不止這兩個熱門景點。在熱鬧觀光區之外，還藏著許多靜靜等待被發現的角落——有古色古香的日式建築、純樸懷舊的老街，還有低調卻令人心醉的小瀑布，這些地方沒有擁擠的人潮，只有時間慢下來的節奏，適合喜歡安靜旅行、用雙腳探索在地文化的旅人，跟著RG小編的腳步，一起走訪 3 個平溪隱藏版秘境，感受一場與自己對話的慢旅風情。

有夠佛！ 三峽「彭富貴 雞湯小卷米粉」50隻雞熬出來的雞湯米粉＋醬油雞 套餐竟只要150元

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 就位於三峽老街附近， 區公所對面的這家彭富貴 雞湯小卷米粉，是我吃過最佛的店！是真的用50隻雞湯熬一鍋湯，承襲四十年的傳統工法，以「用心熬湯、佛心定價」為特

浪漫夕陽、河景、海景盡收眼底！北海岸最療癒海景住宿推薦

【FunTime小編群】周末或是連假最適合去的地方就是海邊，聽著輕快的歌曲，感受著海風輕拂，雙腳踩水踏浪，嗅著海水鹹鹹的味道，看著遼闊的海景。本期小編為大家精選了台灣東北角，位在北海岸的無敵海景飯店，每間都能夠將北海岸動人海景盡收眼底，從房內就可以賞到壯闊的海景，大海迷的朋友們千萬不要錯過囉！

賞花郊遊、美食一次滿足！　10大「陽明山人氣景觀餐廳」推薦

連假想安排親子出遊嗎？陽明山四季皆美，朱里昂、美軍俱樂部、屋頂上等人氣景觀餐廳，不只能享用佳餚，還能眺望城市燈火與山林風光，完整療癒之旅等你發現。

海景第一排的漁港小餐廳！新北馬崗漁港美食　新鮮「現剖紫海膽+滷鮑魚」推薦必吃

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 去年家庭旅行東爸曾帶我們到新北馬崗漁港吃海鮮，當時對這座小漁村印象深刻，這次再度二訪，挑了間當地熱門的海景餐廳《嗨九蒸鮮小吃》，這間還曾上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。