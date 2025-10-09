台北平價早午餐推薦：隱身華山周邊巷弄！「薯泥洋蔥花+炸雞奶油義大利麵」人氣必推

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

好久沒有跟女子會一起吃早午餐，選了一個天氣晴朗的周末上午，久違地全員到齊聚餐去，選在北科大、華山周邊的蓋子普拉斯小餐館，這間可是當地的人氣早午餐，記得事先訂位，以免向隅。

餐廳隱身在巷弄間，門口的花草植栽妝點出花園鄉村風，與週邊的水泥公寓呈現鮮明的對比，從忠孝新生６號出口出站步行約３分鐘，地段真好。

店內用餐空間算是寬敞，用餐期間人潮滿滿，周遭環境有些嘈雜，但這樣正好，反正我們也是大嗓門，聊天比較不尷尬（威～

店內不收取服務費，茶水、調料、餐具都要自取，有種CAMPUS餐廳的即視感，但裝修又再偏美式童趣一點，明亮歡快的色系讓人感到很舒服。

完整菜單一次看

菜單種類多元，剛好我們人也多，把每個分類各點一兩樣分著吃，店內人氣商品洋蔥薯泥花尤為必點，義大利麵、開胃菜、沙拉也來個幾份，最後再搭配飲品潤潤喉。

熔岩起司薯泥洋蔥花 NT.225

這道菜是現點現做，需要等上20分鐘，但絕對值得一等，因為無論外觀、口感都是一級棒，酥酥脆脆帶點洋蔥的甜味，沾上濃郁起司醬（阿東個人會再搭配番茄醬），更加酸甜開胃。

甜酒醬炸雞奶油義大利麵 NT.245

這道料理聽說炒辣更好吃，但朋友不吃辣，因此我們就點最原始的版本，奶油醬包裹每一根麵條，吃起來奶香十足好濃郁，麵體軟硬度也恰到好處，很有彈性，阿東更喜歡炸雞的口感，外酥內嫩調味的剛剛好，好吃好吃！

嫩煎松阪豬起司捲餅 NT.245

墨西哥捲餅的餅皮越嚼越香，裡面有起司、酸甜開胃的番茄莎莎醬，搭配脆口的松阪豬，非常適合大家一起分食，吃個半塊當開胃菜就足夠，吃太多反而會太撐。

香煎雞腿沙拉 NT.190

真的放了一整隻切塊雞腿，搭配新鮮蔬菜、番茄，還有很難得見到的花椰菜，和醬汁拌在一起開吃，清爽無負擔，一口氣補足一日的蔬菜量。

整體而言，餐點分量超足，很適合聚餐分食，而且價格也很平易近人，難怪總是一位難求，已加入口袋清單，下次絕對會再二訪，繼續把剩下沒吃過的品項吃透透。

蓋子普拉斯小餐館新生店

地址：台北市大安區忠孝東路三段10巷22號

電話：02 2711 8571

營業時間：早上11點半至晚上10點，周末早上11點

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

