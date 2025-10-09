快訊

台中首間罐罐米線！ 北平路「川麵道」地道四川味香料炒製，七種正宗湯頭任你選

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

小紅書爆紅美食罐罐米線在台中也吃得到！位在台中北平路的川麵道北平店，將重慶網紅罐罐米線引進台中，成為台中首間罐罐米線專賣，香料也全由四川進口，就連泡椒都是闆娘自己醃製，口味道地，開幕至今依舊好評不斷，生意相當好。

川麵道北平店罐罐米線位置

川麵道北平店罐罐米線位在台中北屯區北平路四段，距離東光市場、北屯兒童公園、台中捷運四維國小站不遠，附近有收費停車場，交通還蠻便利的。

川麵道北平店罐罐米線環境

川麵道北平店的用餐空間寬敞明亮，環境乾淨，不過座位數不算多，每到用餐尖峰時間更是一位難求，生意非常好。

川麵道北平店罐罐米線菜單

罐罐米線共有七種湯頭，其中三鮮、雞湯跟番茄是不辣的，藤椒是微辣帶麻，泡椒、麻辣及火鍋粉都是辣的，皆可調整辣度。

罐罐米線每種口味都是以雞湯為基底，以雞肉、雞骨及大量蔬菜熬煮而成的雞高湯，再加上自家炒製香料調製，真材實料一吃就知道。

罐罐砂鍋排排站的畫面看起來好療癒，加入特製醬料熬湯，再搭配豐富配料，整罐看起來超澎派ㄡ

麻辣味 牛肉 180元

愛吃辣的朋友一定要試試川麵道罐罐米線的麻辣味，糖糖點的是中辣，搭配牛肉，採用四川帶回的大紅袍辣椒、花椒，再加上主廚自炒的麻辣醬，完美呈現正宗道地的四川麻辣湯頭。

裡頭的配料也超豐富，除了彈牙入味的米線外，還有豐富配菜、火腿腸等，整罐料滿滿。

麻辣口味裡頭還會多了麻辣豆腐及鴨血，都燉煮的非常入味，吸附著滿滿麻辣湯汁精華，香辣過癮。

番茄味豬肉 160元

如果不吃辣的朋友，糖糖還蠻推薦這裡的番茄味，採用新鮮番茄，水煮後去皮再大火炒製，加上雞湯熬製而成濃郁番茄湯底，搭配豬五花及豐富配料。

番茄湯頭喝起來相當順口，Q彈米線吸附著酸爽湯頭，好吃又爽口。

藤椒豬肉 180元

這款藤椒湯頭也是不少老饕的喜愛，藤椒不同於一般花椒，它帶有清新柑橘香氣與細緻的麻感，入口先是清爽，再逐漸散發出層層的酥麻與辛香。

搭配軟嫩的豬五花，肉香與藤椒的麻香交織，讓人一口接一口停不下來，湯頭既不會過於厚重，反而有股獨特的鮮麻爽口感，特別適合喜歡麻而不辣的客人。

三鮮味豬肉 160元

三鮮味也是不辣的湯頭，剛開始看到三鮮還以為是海鮮來著，其實這裡的三鮮是指蔬菜，搭配雞湯下去熬製，喝起來更加清甜好喝。

三鮮味罐罐除了本身的豐富配料，裡頭還有四顆特製手工豬肉丸子，吸附飽滿湯汁，口感紮實，讓人越嚼越香，超好吃。

狼牙土豆 100元

川麵道北平店除了招牌罐罐米線，還有多道四川特色小吃，糖糖還蠻喜歡這道狼牙土豆，將馬鈴薯手工切成波浪造型，經過油炸至金黃酥脆，搭配蒜末、蔥花、花椒粉、孜然粉、花椒、辣椒粉等拌炒均勻，馬鈴薯口感綿密又入味，辣度約中辣，剛開始吃覺得沒什麼，後勁還挺強的，會越吃越流汗。

涼拌腐竹 100元

這裡的腐竹帶有厚度，吃起來帶有口感，搭配爽脆小黃瓜，層次更加豐富。

泡椒鳳爪 100元

嚴選肉厚飽滿的鳳爪，經過細心處理後，浸漬於以野山椒調製的泡椒汁中，入口立刻能感受到酸辣交織的刺激感，鮮香麻辣在口中瞬間綻放，鳳爪的口感Q彈帶勁，越嚼越香，帶著獨特的椒香回味，清爽開胃又相當解膩。

川麵道北平店不只把正宗四川罐罐米線帶到台中，更用七款道地湯頭搭配豐富配料，無論是愛重口味的麻辣控，還是偏好清爽湯頭的族群，這裡都能一次滿足，還有多道經典四川小吃，更完整呈現四川料理的精髓，想來碗熱呼呼又充滿香氣的罐罐米線，不妨走一趟川麵道北平店，親自體驗那股鮮香麻辣的魅力吧。

川麵道北平店罐罐米線

電話：04-22341122

地址：台中市北屯區北平路四段102號

時間：11:30~14:30；17:00~20:30；週一店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

四川 爆紅美食 小吃 牛肉 火鍋 台中美食

udn走跳美食

