海景第一排的漁港小餐廳！新北馬崗漁港美食　新鮮「現剖紫海膽+滷鮑魚」推薦必吃

去年家庭旅行東爸曾帶我們到新北馬崗漁港吃海鮮，當時對這座小漁村印象深刻，這次再度二訪，挑了間當地熱門的海景餐廳《嗨九蒸鮮小吃》，這間還曾上過食尚玩家唷！

用餐熱門時段一位難求，我們已經盡量避開正中午用餐，人潮還是滿滿滿，窗邊最夯的海景座位也都被坐滿，幸好還有僅次於窗邊座位的小方桌可以用餐。

餐廳內的魚貨全都是現撈，很新鮮，店內的人氣料理也會特別寫在櫃檯旁的小黑板，讓用餐顧客一目了然，來漁港就是有這種好處，直接吃到當季的新鮮漁獲，好吃價格也不算太貴。

我們不是特別愛吃海鮮，只想淺嚐，點了一顆滷鮑魚、現剖紫海膽還有蒜蝦冬粉、炒海瓜子分著吃。出餐速度還算快，滷鮑魚很脆口，滷汁也很夠味，肉質豐厚很有嚼勁，剛好切成兩口，一人一口吃吃味道，感覺是一份很棒的下酒菜。

看每桌都點了份海膽，我們也點一顆來試試，阿東一向吃不懂海膽，之前在一間高級牛排店吃過海膽，有一種難以言喻的尿味（抱歉）但這次在嗨九吃的海膽反而沒有，果然新鮮現挖就是不一樣，海味就是要吃當季的，每一口都是大海的滋味。

蒜蝦冬粉比較讓人失望一點，本來期待的是炒辣、湯汁鹹香夠味的那種，但比想像的再乾上許多，好家在蒜蝦是新鮮的，個頭也很大，吃起來很有滿足感。

炒海瓜子也還好，就要吃加了辣椒、蒜頭的辣鮮鹹三味，少一味都不行，沒有備註要炒辣是阿東的失誤，下次有機會肯定要加辣再吃一次。

嗨九蒸鮮小吃

地址：新北市貢寮區馬崗街3-1號

電話：0932 338 811

營業時間：每天早上10點至晚上6點，周三公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

