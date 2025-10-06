快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

海景第一排的漁港小餐廳！新北馬崗漁港美食　新鮮「現剖紫海膽+滷鮑魚」推薦必吃

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

去年家庭旅行東爸曾帶我們到新北馬崗漁港吃海鮮，當時對這座小漁村印象深刻，這次再度二訪，挑了間當地熱門的海景餐廳《嗨九蒸鮮小吃》，這間還曾上過食尚玩家唷！

用餐熱門時段一位難求，我們已經盡量避開正中午用餐，人潮還是滿滿滿，窗邊最夯的海景座位也都被坐滿，幸好還有僅次於窗邊座位的小方桌可以用餐。

餐廳內的魚貨全都是現撈，很新鮮，店內的人氣料理也會特別寫在櫃檯旁的小黑板，讓用餐顧客一目了然，來漁港就是有這種好處，直接吃到當季的新鮮漁獲，好吃價格也不算太貴。

我們不是特別愛吃海鮮，只想淺嚐，點了一顆滷鮑魚、現剖紫海膽還有蒜蝦冬粉、炒海瓜子分著吃。出餐速度還算快，滷鮑魚很脆口，滷汁也很夠味，肉質豐厚很有嚼勁，剛好切成兩口，一人一口吃吃味道，感覺是一份很棒的下酒菜。

看每桌都點了份海膽，我們也點一顆來試試，阿東一向吃不懂海膽，之前在一間高級牛排店吃過海膽，有一種難以言喻的尿味（抱歉）但這次在嗨九吃的海膽反而沒有，果然新鮮現挖就是不一樣，海味就是要吃當季的，每一口都是大海的滋味。

蒜蝦冬粉比較讓人失望一點，本來期待的是炒辣、湯汁鹹香夠味的那種，但比想像的再乾上許多，好家在蒜蝦是新鮮的，個頭也很大，吃起來很有滿足感。

炒海瓜子也還好，就要吃加了辣椒、蒜頭的辣鮮鹹三味，少一味都不行，沒有備註要炒辣是阿東的失誤，下次有機會肯定要加辣再吃一次。

嗨九蒸鮮小吃

地址：新北市貢寮區馬崗街3-1號

電話：0932 338 811

營業時間：每天早上10點至晚上6點，周三公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 鮑魚 海鮮 小吃 牛排 大台北美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

海景第一排的漁港小餐廳！新北馬崗漁港美食　新鮮「現剖紫海膽+滷鮑魚」推薦必吃

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 去年家庭旅行東爸曾帶我們到新北馬崗漁港吃海鮮，當時對這座小漁村印象深刻，這次再度二訪，挑了間當地熱門的海景餐廳《嗨九蒸鮮小吃》，這間還曾上

貓步緩遊　山海間的老山城「金瓜石」

水湳洞是北台灣我最私心喜愛的一個角落。這裡沒有過度包裝的觀光路線，反而保留一種自然散漫的美感。狹窄的巷弄蜿蜒曲折，屋頂傾斜低矮，卻是貓咪的天堂。這裡的小巷隨時都可能轉角遇見貓：有些躺在機車座墊上打盹，有些悠哉地踱步於窗檻與屋簷之間。這裡的貓多半親人，對人不躲不閃，彷彿是與這片土地共同呼吸的居民。

基隆景點推薦！沉浸式互動展＋小小海運人體驗 親子放電首選

想同時滿足孩子的探索欲和大人的放鬆時光？「陽明海洋文化藝術館」不只展覽精彩，還有餐廳與咖啡廳，坐下來就能賞海景，療癒指數百分百。

芋頭尬鹹蛋黃奶蓋好特別！ 基隆80年老宅「初春冰室」手作冰店 芭樂汁、鳳梨冰推薦必點

udn走跳美食／艾瑪 80年老宅改造的《初春冰室》！完整保留老屋外觀復古風，走過路過都忍不住多看兩眼，店內環境懷舊又舒適，外頭斑駁木門帶出濃厚氛圍，老闆堅持手作，從純濃芭樂汁、古早味鳳梨冰到中秋

Potato Corner進駐「新店裕隆城」！多種風味薯條登場任選

來自菲律賓、擁有超過2000間海外分店的薯條專賣品牌 Potato Corner，由富錦樹集團引進台灣後迅速掀起話題。自台北統一時代百貨開出首店後，憑藉獨創「調味薯條」顛覆大眾對薯條的印象，如今正式宣布插旗新北新店裕隆城，讓在地民眾不用跑到北市也能嚐鮮。

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。