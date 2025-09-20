內湖新開早午餐！ 內科美食「義沐 Eat MU」餐廳，義大利麵、燉飯統統有，近百種餐點任你選

內科美食推薦，內湖科學園區又有一間新餐廳入駐啦，之前開在ATT 4 Recharge的6樓的義沐 Eat MU終於再次落腳內湖瑞光路這邊，主打無國界義式料理，義大利麵、燉飯、早午餐、薄餅、鬆餅、開胃菜….都點的到，豐富的餐點品項加上寬敞的用餐環境，義沐 Eat MU 台北內湖店開幕至今已經是內科這邊的人氣餐廳，平日的用餐尖峰時刻絕對爆滿，假日晚上也是很多家庭首選的用餐餐廳，建議提前線上訂位比較保險啊。

義沐 Eat MU 台北內湖店離捷運西湖站只有5分鐘路程，隔壁條街也有一些路邊停車格，假日的話會比較好找，或者也可以選擇周邊的幾個收費停車場24TPS永固便利停車場-元吉站、Times 瑞光路停車場，走過來都只要2~4分鐘。

義沐Eat MU 內湖店｜環境

內用空間還蠻寬敞的，假日不到6點就已經坐滿一半的位置，我們用餐到一半店內就已經客滿，在假日的內科能有這樣的人氣真的表示口碑很棒啊。

義沐Eat MU 內湖店｜菜單

入內用餐每人是低消150元，用餐時間2小時，一看菜單真的會有選擇障礙，菜單的品項真的很多，光義大利麵就分了五種醬汁，每一種至少有六種以上的口味可以選，還有全天候的早午餐、燉飯、薄餅、開胃菜，每一道的份量都蠻大的，人多的話可以多點一點一起share，完全是聚餐首選餐廳。

義沐Eat MU 內湖店｜推薦菜色

焦糖布丁牛奶冰沙

喝了一口滿滿的焦糖香氣竄上來，香甜風味配上冰上的綿密口感，兒子喝了一口就停不下來了，小孩都好喜歡。

蜂蜜檸檬氣泡飲

喝的時候記得攪拌均勻喔，蜂蜜檸檬微酸微甜的滋味，疊加上氣泡飲沁涼的口感，好適合炎熱的夏季晚上。

水果茶(熱)

非常有誠意的水果茶，裡面放滿了新鮮水果增添風味，整體的口感比較濃一點，可以喝到滿滿的水果香氣，裡面有放茶包，還可以回沖呢。

鮮榨蘋果百香

他們家每一杯飲料都超用心的，這杯用了新鮮的蘋果、百香果、金桔下去現打，喝起來非常順口，這杯我超愛。

墨香中卷義大利麵(細麵)

一上桌就被滿滿的海鮮配料給驚艷到，整尾中卷、草蝦、干貝煎到表皮帶著金黃色澤，光看口水都快流下來啦，最貼心的是草蝦還幫你去殼，讓你可以不用沾手的吃完，絕對要給個大大的讚啦。

墨魚義大利麵Q彈好吃，墨魚汁淡淡的鹹香增添了層次，吃起來雖然嘴巴會黑黑的，但還是抵擋不了這個美味，哈哈。

干貝煎得很棒，裡面柔軟又juicy，每一顆size都很大喔。

中卷煎的恰到好處，肉質新鮮不會過於乾柴。

紅酒燉牛肉奶油燉飯

中間的是奶油燉飯，一旁淋上紅酒燉牛肉，看起來普普通通，結果一口就讓我翻轉對他的印象，哈哈，奶油燉飯帶著順口奶香，米粒不會過硬，重點是他的紅酒燉牛肉也太入味，牛肉軟嫩，醬汁鹹香到位，一口燉飯配上一塊牛肉，歐謀~他是我今天最愛的餐點。

奶油香煎雞腿排義大利麵 (寬麵)

義大利麵的麵條有細麵、寬麵、筆管麵(部分)可以選，寬麵都巴滿了醬汁，吃起來很有咀嚼的層次，雞腿排的外皮煎到酥脆，雞肉肉質彈嫩，真的無可挑剔。

香煎鮭魚排歐姆蛋

早午餐裡的鮭魚煎得很好吃，也不會太油膩，歐姆蛋Q彈牽絲，再搭配一旁的沙拉、優格、麵包，清爽無負擔，很適合女孩子。

日式照燒雞腿薄餅

大推他們家的薄片，上頭滿滿配料還切成一塊塊的，一上桌我以為是比薩，吃起來確實有點像薄脆餅皮的比薩，但又稍微厚實一點點，日式照燒雞口味可以吃到一塊塊的嫩雞腿肉，甜甜的照燒醬再淋上美乃滋點綴，這也太涮嘴了吧~吃到最後都不會覺得太過甜膩，這樣一份四個人分著吃還OK。

草莓鬆餅+麻糬

最後當然不能錯過甜點啦，鬆餅+40元就可以升級成麻糬鬆餅，用了新鮮草莓跟草莓冰淇淋點綴，淋上香甜煉乳，就算吃再飽看到滿滿草莓一樣甜點胃大開。

鬆餅裡面加進麻糬很好吃耶，多了Q彈口感，吃了一塊就停不下來了。

內科園區又多了一間好吃的餐廳真的太開心了，不但品項多，味道更是棒，不管是公司聚餐或朋友、家庭聚會義沐 Eat MU 台北內湖店都是很棒的選擇啦～

地址：台北市內湖區瑞光路583巷29號1F

店家電話：02 8751 6880

營業時間：星期一～星期日 11:00 – 21:30

