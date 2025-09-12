大雞腿＋四配菜只要80元！ 「呷飯城」近20種餐盒便當統統60元，內用還有炒麵吃到飽

快訊

呷飯城是一家連鎖便當店，這家CP值超高，在萬物皆漲只有薪水不漲的時代，隨便一個便當動輒都要破百元以上，呷飯城一開始是盒餐都是50元，大雞腿便當70元，直到最近才調漲，近20種主食盒餐通通只要60元，內用還讓您炒麵、2種菜湯吃到飽，還是有夠便宜的啦！

大雞腿便當4菜也才80元，不要大雞腿，一般主菜加4菜只要70元，這在新北地區去哪裡找這麼佛的價格呀！所以每到用餐時間，總是大排長龍，我都是11點半左右到，菜色比較齊全！

呷飯城 位置

呷飯城位在板橋國光街和中正路交叉路口附近，紅綠燈口有一家小7， 再進來一點第二間就是了！

搭乘公車是到國光路的大庭新村站，搭乘捷運或火車的話是到板橋站走過來約15分鐘左右，開車則是附近有停車格～

我11點半左右抵達，就差不多出現排隊人潮～

呷飯城 用餐環境

呷飯城用餐環境不大，一般都是外帶比較多，大家都吃完就走翻桌也很快！

呷飯城 店內菜色

要先說明外帶或內用，容器是不同的，前半部是主菜區，要先挑選主菜，主菜品項約有20種，建議在排隊的時候就先看好，才不會影響排隊的速度。

有5-6種魚的主菜 另外有炸腿排、炸棒棒腿、叉燒、宮保雞丁、糖醋、起司豬排、排骨、瓜仔肉等。

一主食可搭配三種配菜，如果不要肉，可選5種配菜，配菜也是超過20種，真的會看得眼花撩亂呀！

最近青菜比較貴，就明顯選擇減少了！

店內也有準備辣蘿蔔乾，可自取。

內用可以炒麵無限吃，簡單炒個洋蔥、紅蘿蔔，看起來不會太油，但因為都是外帶，所以沒吃過。

呷飯城 菜色品嚐

大雞腿盒餐

今天去的時候，大雞腿只剩最後一隻，差一點就被搶光了！這對食量大的男生來說，就可以吃很飽。大雞腿會另外用紙袋裝，不會和飯盒悶在一塊，所以回家吃的時候，酥脆感還在，炸得剛剛好的色澤，肉質軟嫩多汁，口感算很不錯。以80元的價位外加4樣配菜，在新北地區真的沒得挑剔的了～

大雞腿盒餐，基本我一個人是吃不完，有時候會和女兒合吃一個。

燒肉盒餐

叉燒肉也是我常點的主菜之一，調味適中，肉質不柴切得也很蠻厚的，份量也給得大方！

滑蛋蝦仁盒餐

現在蛋價不斷上漲，能吃到蛋總覺得特別珍惜，一份55元的盒餐，有蛋有蝦有菜，是不是超佛心的吶！

黑胡椒炒洋蔥豬柳

黑胡椒炒洋蔥豬柳，口味算是比較重的，是鐵板燒的熱門菜的，帶點黑胡椒的微辣，鹹香開胃很下飯！

香煎排骨大便當

點大雞腿就自動升級4樣菜的大便當，如果食量大的朋友，也可以跟店家說要4菜的大便當，變成1主菜＋4配菜，這樣是70元，我又多加點一顆滷蛋，5種菜色加主菜也才80元，是不是超划算的！很多便當店，3菜1肉就要破百了，呷飯城還100元有找，而且排骨還不是敲到薄薄的那種，吃起來是有肉感的唷！

平常假日沒開伙，我們家又人口眾多，呷飯城就變我們家噪咖，能吃飽又不傷荷包呀！

呷飯城

地址：新北市板橋區國光路11號

電話：02 8252 6625

營業時間：11:00–20:00 周六公休

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

