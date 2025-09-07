快訊

國小師竟是酒駕累犯...多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

淡水河景觀第一排！ 隱身在紅樹林「Sun House 124°」老宅秘境 環景124度淡水網美景觀咖啡廳

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享

隱身在淡水紅樹林有間老宅改造的期間限定藝文空間-Sun House 124°坐擁無敵山海美景，擁有絕佳視野，可同時將關渡大橋、淡江大橋、觀音山、紅樹林濕地等美景盡收眼底，有朋自遠方來，秉持著來即是客，三樓景觀咖啡廳提供免費咖啡或飲品，跟大家分享它的美好氛圍，感受台灣最美的風景是人，二樓有藝廊畫展、一樓則為建案接待中心，有別於傳統建案接待中心，Sun House 124°提供咖啡廳與藝文空間，帶給我們美好的回憶與感動。

Sun House 124°起源來自：單眼最舒適的視域60°，兩眼重合視域為124°，用124°最舒適的視角，欣賞山河最好的位置。

雖是招待中心設置咖啡廳，卻不會有被推銷的感覺，可以在此享受當下的美好。

坐落淡水河畔的Sun House 124°獨棟挑高四層樓，由湘禾設計規劃成景觀咖啡廳、藝廊畫展為期間限定，預計明年賣完後動工就結束，喜歡的朋友可以把握時間前往，前方有大片的空地可以免費停車。

Sun House 124°地理位置優勢，位於淡水河景觀第一排。影片分享

這是鍾寓以前的門牌。

整間都充滿設計感，超美的，真的很難想像是接待中心，如果不說，以為是那間網美咖啡廳。

連洗手間都設計的好有峇里島風。

二樓有藝廊畫展，空間展示相當舒適。

挑高四層樓，連樓梯磁磚都呈現藝術氣息。

一上三樓就看到如此美麗的景色，哇！也太美了吧～每個人到此都忍不住發出讚嘆聲！心想未來這裡蓋房子，這景觀也太無敵了吧～

可同時欣賞180度無敵山海美景。

不僅如此，只要按讚分享貼文就招待咖啡或飲品，冷熱都有，也太好了吧～

招待的咖啡一點都不馬虎，來自自家烘培瞇瞇眼，順口好喝，讓人口齒留香。

最後別忘了到戶外走走，這裡有提供望遠鏡可以使用，近距離欣賞淡水河之美～

三樓景觀咖啡廳提供絕佳視野， 可以欣賞淡水河美景，將淡水河景觀盡收眼底，

還可以一覽觀音山、淡水河、紅樹林濕地等美景，欣賞夕陽西下的美麗時光。

連洗手間的風景都像是一幅畫，超美的視角。

這裡的美讓人久久不能忘懷，沉浸在河畔景觀之中。

Sun House 124° 這間充滿故事的景觀咖啡廳，帶給我們滿滿的回憶。

周邊美食：阿娥排骨麵

招牌必點：料多多海鮮麵170元

招牌必點：排骨酥麵120元

周邊美食：滿村韭菜盒45/個，料多味美超好吃的。

Sun House 124°

地址：新北市淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷

營業時間：10:00-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

淡水 美景 美食 咖啡廳 紅樹林 淡水美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

淡水河景觀第一排！ 隱身在紅樹林「Sun House 124°」老宅秘境 環景124度淡水網美景觀咖啡廳

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 隱身在淡水紅樹林有間老宅改造的期間限定藝文空間-Sun House 124°坐擁無敵山海美景，擁有絕佳視野，可同時將關渡大橋、淡江大橋、觀音山、紅樹林濕

約會一起做地毯，甜蜜感 UP！３家台北手作地毯推薦

約會不一定只能吃飯、看電影，其實還能一起動手做些特別的事！近年很流行的簇絨地毯 DIY，就是情侶、朋友們超推薦的活動！過程中從設計圖案、挑毛線顏色，到親手操作簇絨槍，把一幅地毯一針一線完成，不僅療癒又紓壓，最後還能把作品帶回家，超有成就感。 課程通常會提供多種品項選擇，除了地毯，還能延伸做杯墊、抱枕、鏡子甚至包包，實用又充滿紀念價值，同時製作地毯的過程需要專注與耐心，很適合情侶當作培養默契的活動。如果你想為日常約會增添驚喜，不妨試試這種手作體驗，用滿滿的毛線和色彩，留下專屬於你們的美好回憶！

師傅刀功很厲害！ 台北科技大樓站「96巷麵店」小菜是王道的人氣麵店

udn走跳美食／水晶 之前在找台北厲害黑白切跟麵店時滑到這家「96巷麵店」，位於科技大樓站附近，午餐時間來用餐生意非常好，下著雨的天氣是客滿狀態，小菜黑白切種類很多，師傅刀功很厲害，把小菜切的都

新北超夯「鴛鴦鍋399元吃到飽」回歸！「6種肉+自助吧」任你吃 升級「海鮮吃到飽」內行人曝自製「神級滷肉飯」

人氣「鴛鴦鍋399元吃到飽」回來了！新北在地火鍋「內用吃到飽」強勢回歸，6種肉肉吃到飽只要399元，即享多樣時蔬、火鍋料、滷肉飯等美味自助吧，...

「咖啡爽節」週末登場！匯聚咖啡比賽、市集與人氣餐車打造台北秋日限定咖啡盛典

一年一度的咖啡盛事「咖啡爽節」將於 9 月 6 日至 9 月 7 日在臺北市客家文化主題公園熱鬧登場，結合國際賽事、市集與講座，帶來全方位的咖啡體驗。今年活動集結四大國際咖啡賽事，邀請國內外好手同場競技；現場更有超過 50 個咖啡與茶飲品牌進駐，搭配 30 多個有機與客家小農攤位，讓民眾一邊品嚐職人手沖與特色飲品，一邊探索在地食材的魅力，體驗最道地的咖啡文化氛圍。

現在素食越做越好吃！台北素食餐廳名單推薦，聚餐、約會都適合

【FunTime小編群】聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！吃飽該跟朋友散個步消化一下，台北、新北景點都整理在台北旅遊全攻略囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。