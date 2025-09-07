淡水河景觀第一排！ 隱身在紅樹林「Sun House 124°」老宅秘境 環景124度淡水網美景觀咖啡廳

隱身在淡水紅樹林有間老宅改造的期間限定藝文空間-Sun House 124°坐擁無敵山海美景，擁有絕佳視野，可同時將關渡大橋、淡江大橋、觀音山、紅樹林濕地等美景盡收眼底，有朋自遠方來，秉持著來即是客，三樓景觀咖啡廳提供免費咖啡或飲品，跟大家分享它的美好氛圍，感受台灣最美的風景是人，二樓有藝廊畫展、一樓則為建案接待中心，有別於傳統建案接待中心，Sun House 124°提供咖啡廳與藝文空間，帶給我們美好的回憶與感動。

Sun House 124°起源來自：單眼最舒適的視域60°，兩眼重合視域為124°，用124°最舒適的視角，欣賞山河最好的位置。

雖是招待中心設置咖啡廳，卻不會有被推銷的感覺，可以在此享受當下的美好。

坐落淡水河畔的Sun House 124°獨棟挑高四層樓，由湘禾設計規劃成景觀咖啡廳、藝廊畫展為期間限定，預計明年賣完後動工就結束，喜歡的朋友可以把握時間前往，前方有大片的空地可以免費停車。

Sun House 124°地理位置優勢，位於淡水河景觀第一排。影片分享

這是鍾寓以前的門牌。

整間都充滿設計感，超美的，真的很難想像是接待中心，如果不說，以為是那間網美咖啡廳。

連洗手間都設計的好有峇里島風。

二樓有藝廊畫展，空間展示相當舒適。

挑高四層樓，連樓梯磁磚都呈現藝術氣息。

一上三樓就看到如此美麗的景色，哇！也太美了吧～每個人到此都忍不住發出讚嘆聲！心想未來這裡蓋房子，這景觀也太無敵了吧～

可同時欣賞180度無敵山海美景。

不僅如此，只要按讚分享貼文就招待咖啡或飲品，冷熱都有，也太好了吧～

招待的咖啡一點都不馬虎，來自自家烘培瞇瞇眼，順口好喝，讓人口齒留香。

最後別忘了到戶外走走，這裡有提供望遠鏡可以使用，近距離欣賞淡水河之美～

三樓景觀咖啡廳提供絕佳視野， 可以欣賞淡水河美景，將淡水河景觀盡收眼底，

還可以一覽觀音山、淡水河、紅樹林濕地等美景，欣賞夕陽西下的美麗時光。

連洗手間的風景都像是一幅畫，超美的視角。

這裡的美讓人久久不能忘懷，沉浸在河畔景觀之中。

Sun House 124° 這間充滿故事的景觀咖啡廳，帶給我們滿滿的回憶。

周邊美食：阿娥排骨麵

招牌必點：料多多海鮮麵170元

招牌必點：排骨酥麵120元

周邊美食：滿村韭菜盒45/個，料多味美超好吃的。

Sun House 124°

地址：新北市淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷

營業時間：10:00-18:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

