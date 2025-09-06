一週只營業三天！必比登推薦 台中「文青麵店」人氣爆棚，想吃要耐心等候
udn走跳美食／強生與小吠
這家入選米其林指南的▸繡球麵店◂位在勤美誠品附近的中興街上，一週只營業週五六日這3天依舊人氣爆棚哦！找了個週末中午來用餐，果不其然店門口前已經有很多人在候位。
店門前有擺放一些椅子可供候位時坐著等待，小朋友坐板凳好可愛。
繡球麵店
地址：台中市西區中興街102號
電話：0975 892 139
營業時間：週五-週日 11:00-14:00、17:00-20:00
FB：https://www.facebook.com/ajisai2023asa/
繡球麵店│用餐方式&菜單
繡球麵店門口就有菜單，用餐方式如下圖，先填好再入店選小菜、接著結帳後才會安排入座。
繡球麵店菜單，價位也是文青麵店的價格，百元以下的麵類只有上海蔥油拌麵。
繡球麵店│內用環境
店內前方以個人座位為主，另一端則是櫃台和煮麵台。
後方有2-4人的座位區，整個滿座。
櫃台旁有展示小菜種類，可以先拿取小菜再一起結帳。
繡球麵店│餐點內容
洛神烏梅汁
胖胖瓶身很可愛，喝起來是酸酸甜甜的風味～
小菜口味都蠻好吃的，也不會過鹹或過油。
另外單點了一份肉排，吃起來很像肉蛋吐司裡夾的肉片。
上海蔥油拌麵
我們點的二道均搭配細麵，麵食口味不俗，看似簡單的蔥油拌麵都做得好吃開胃！
青蔥叉燒拌麵
叉燒切得具有厚實度，邊緣都有炙燒過帶香氣，吃起來口感軟嫩。
雪菜油豆腐魚丸湯
雪菜切得細細的，和油豆腐魚丸很搭配。
蛤蠣薑絲湯
選用大顆蛤蠣，肉質鮮美飽滿～
這天吃完覺得還蠻喜歡的，雖然價位略高一些，但店員顏值不知是否有刻意挑選過都在水準以上欸！送麵小哥哥更是讓小吠忍不住露出姨母笑🤭，沒想到吃個飯整個眼睛變明亮，心情也變好真是一石二鳥哈哈，有興趣可以來試試哦～
