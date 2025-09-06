一週只營業三天！必比登推薦 台中「文青麵店」人氣爆棚，想吃要耐心等候

這家入選米其林指南的▸繡球麵店◂位在勤美誠品附近的中興街上，一週只營業週五六日這3天依舊人氣爆棚哦！找了個週末中午來用餐，果不其然店門口前已經有很多人在候位。

店門前有擺放一些椅子可供候位時坐著等待，小朋友坐板凳好可愛。

繡球麵店

地址：台中市西區中興街102號

電話：0975 892 139

營業時間：週五-週日 11:00-14:00、17:00-20:00

FB：https://www.facebook.com/ajisai2023asa/

繡球麵店│用餐方式&菜單

繡球麵店門口就有菜單，用餐方式如下圖，先填好再入店選小菜、接著結帳後才會安排入座。

繡球麵店菜單，價位也是文青麵店的價格，百元以下的麵類只有上海蔥油拌麵。

繡球麵店│內用環境

店內前方以個人座位為主，另一端則是櫃台和煮麵台。

後方有2-4人的座位區，整個滿座。

櫃台旁有展示小菜種類，可以先拿取小菜再一起結帳。

繡球麵店│餐點內容

洛神烏梅汁

胖胖瓶身很可愛，喝起來是酸酸甜甜的風味～

小菜口味都蠻好吃的，也不會過鹹或過油。

另外單點了一份肉排，吃起來很像肉蛋吐司裡夾的肉片。

上海蔥油拌麵

我們點的二道均搭配細麵，麵食口味不俗，看似簡單的蔥油拌麵都做得好吃開胃！

青蔥叉燒拌麵

叉燒切得具有厚實度，邊緣都有炙燒過帶香氣，吃起來口感軟嫩。

雪菜油豆腐魚丸湯

雪菜切得細細的，和油豆腐魚丸很搭配。

蛤蠣薑絲湯

選用大顆蛤蠣，肉質鮮美飽滿～

這天吃完覺得還蠻喜歡的，雖然價位略高一些，但店員顏值不知是否有刻意挑選過都在水準以上欸！送麵小哥哥更是讓小吠忍不住露出姨母笑🤭，沒想到吃個飯整個眼睛變明亮，心情也變好真是一石二鳥哈哈，有興趣可以來試試哦～

