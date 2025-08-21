基隆隱藏版銅板美食！隱身半山腰「景觀餐廳」 招牌必點「蛋餅搭茶葉蛋只要50元」

台灣最美的風景是人，我在基隆太白社區再次感受到人的溫暖，發現這座充滿故事性小村莊-太白莊，原來它早期為漁村，後期才新建碼頭，除原有的基隆白米甕砲台美麗依舊，周邊多了好多美食和景點，有愛在碼頭館、碼頭報飯館、月老休閒園區，還有遊客服務中心，透過在地人的細心解說，讓我們更了解太白社區的故事，而不僅僅只是拍照打卡景點，餐廳位置就在基隆白米甕砲台半山腰"愛在碼頭館"，來這裡不僅可以了解碼頭工人、燈塔、砲台的歷史，還能品嚐特製碼頭蛋餅、茶葉蛋和大鍋飯等，都是銅板價就能享用，有機會來基隆來感受一下台灣的人情味～

跟我走，來個不一樣的基隆玩法，一起去月老廟拜拜，到碼頭報報館吃便當，還能在愛在碼頭館喝咖啡，白米甕砲台古蹟看海，遊客中心吹冷氣看影片。

碼頭報飯由來：因太白莊有60%的居民都曾在碼頭工作過，班長上班前要給店家報人數，就會寫在店家門口黑板上，到了用餐時間，店家就會用扁擔把熱騰騰的一桶大鍋飯菜，挑到船上或岸邊給工人享用。

碼頭報飯館必吃：經典懷舊餐：以當年碼頭工人的報飯為發想，餐點內容有鮮甜的小卷和古早味瓜仔肉，只營業中午時段，可惜到訪時周日公休無法品嚐。

公車站是里民共同改建，一秒穿越時光廊，讓我們更能了解太白莊的人文歷史體驗，還可享受在山城穿街走巷的樂趣。

基隆隱藏版銅板美食有古早味蛋餅、茶葉蛋，脆皮雞蛋糕。

用餐環境為半戶外景觀座位區，享受超Chill的感覺～

美式咖啡50元就有，還是使用星巴克咖啡豆，相當順口好喝，茶葉蛋也很入味好吃。

50元的咖啡，使用的餐具一點都不馬虎，白色花紋咖啡杯很有質感，喝起來超有儀式感～

碼頭蛋餅40元，蛋餅皮為自己手工製作，相當厚實，搭配小黃瓜和菜浦及特製醬汁，完美融合，跟外面的蛋餅不太一樣，相當特別又好吃，搭配茶葉蛋居然只要50元。

這裡不僅免費參觀，還有好吃的蛋餅和星巴克咖啡，重點是很有人情味，非常推薦。

白米甕砲台遊客服務中心

館內除了有在地相關資訊，旅遊介紹，影片可以欣賞，明信片章可以蒐集蓋章，還有圖書紙可以給小朋友畫畫。

未來還有遊樂設施和籃球場，感覺設施愈來愈完善。適合親子出遊。

白米甕砲台必遊景點：白米甕砲台月老休閒園區

月老休閒區由來：月老原住在日月潭光華島，因921地震來到白米甕砲台落腳，相當傳奇，保佑光華路居民平安喜樂，內有百年雀榕。

園區內所有木工製品皆為園主自己所設計生產，可以來此拜拜結緣祈福。

連階梯都有彩繪，相當用心。

還設有座位區可以休憩用餐。

白米甕砲台居高臨下，視野極好，可以在此欣賞山海無敵美景，天氣和可以看到基隆嶼。

還有涼亭可以休憩，旁邊有步道可以通往基隆燈塔和球子山燈塔。

白米甕砲台又稱荷蘭城，為基隆市定古蹟。

周邊美食：協和冰棒

在地人才知道的協和電廠，內有賣台電冰棒，一次要購買五支，也可以在愛在碼頭館購買品嚐。

愛在碼頭館

地址：基隆市中山區光華路37巷74號；營業時間：08:00-17:00（周一公休）

白米甕砲台遊客服務中心

地址：基隆市中山區光華路37巷138-1號；營業時間：11:00-17:00

碼頭報飯館

地址：基隆市中山區光華路37巷120號；營業時間：1100-14:00（周日公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

