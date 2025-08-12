快訊

一個月只賣4～6天，有時候只賣2天！沒有固定日期的「隱藏版滷味」，一開賣就瘋搶

Irene's 食旅．時旅

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

五股、林口的隱藏版滷味，沒有固定營業日期，想買一定要鎖定粉絲團，有開賣就會公告，沒看就跑去很容易撲空的！因為這家滷味一個月只賣4~6天，有時候還只賣2天，想買還真不容易！

店名很有趣，就叫張佳榮滷的，開賣地點在林口跟五股，有開的話大概是下午2～3點會開賣。

目前在五股跟林口販售，可關注FB、IG或是Line得知開店時間。

油亮亮的滷味，光看就讓人垂涎三尺！價格的部分除了雞腿一隻80元，其餘都是一份100元，張佳榮滷的是吃冷滷，所以買回家之後請馬上冷藏。

張佳榮滷的品項有雞腿、雞翅、雞爪、雞脖子、鴨翅、鴨心、鴨胗、鴨舌，種類不像一般滷味店那麼多，但都是基本的安全牌，也都是原型食物；每樣食材都滷的好入味樣。

買個幾樣試試味道。

滷的油油亮亮超入味的雞腿，一隻80元並不算貴，推薦必買；雞腿肉很緊實，嫩且帶有咬勁，入味而不死鹹，雞皮也不會太油膩。

雞翅僅選用二節翅的部分，肉有嚼勁，微微的肉甜味搭上醬香的滷汁味，耐吃的一款。

很大一顆的鴨胗，口感偏硬，不過沒腥味。

鴨心也是很扎實的口感，雖不走juicy路線但帶Q彈，還OK。

鴨舌尺寸不小，Q軟入味，味道剛好讓人會一隻接著一隻。

讓人允指回味的鴨翅，好適合一邊看電視一邊啃，或是當作下酒菜！很有咬勁的鴨翅，鴨香十足，越咬越香，如果喜歡啃鴨翅的朋友不可錯過。

滷味都很入味，味道是醬香而非藥材香，不會太死鹹，很容易一口接一口，雖非特別驚艷的滷味，但還蠻耐吃的，唯獨比較不好購買些，想買得看開店日期。

張佳榮滷的

所在地址：臺灣新北市五股區成泰路三段559巷16號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0927-680-536

備註資訊：大約下午2-3點開賣

