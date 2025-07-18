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信義區全新開幕「八色烤肉mini」進駐DREAM PLAZA！開幕加量50% 1人也能爽吃
韓式烤肉品牌「八色烤肉mini」將於7月25日正式插旗信義區統一時代百貨 DREAM PLAZA，以「專人代烤、上桌即食」的便利模式，打造無需揪團也能享受的韓味餐桌。主打獨食友善設計，單身族也能輕鬆享受一份剛剛好的烤肉饗宴。開幕首三日限定，「韓式醬淋烤牛肉」享免費加量50%，再送小菜券與紫米拌飯升級資格。
新店除了承襲經典八色烤肉、直火豬頸肉與韓式鍋物外，更推出「菜換肉」的貼心選項，可將套餐中指定蔬菜、小菜換成嫩煎雞腿排，滿足肉食控的味蕾。每份餐點份量精巧，單人也能盡享豐盛韓式料理，無論是快速午餐還是晚間獨饗都相當適合。
自7月25日至27日，「醬淋烤牛肉」每日限量30組加量不加價；開幕首週內點餐即贈韓式小菜兌換券；即日起至8月31日綁定手機加入會員，還能將套餐白飯升級為紫米拌飯，並獲得入會見面禮：韓式小菜或韓國海苔任選一，快來搶先嚐鮮！
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