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潑水節超強優惠開跑！「帕泰家」泰奶買一送一、再抽泰晶殿SPA與雙人套餐
迎接4月最具代表性的泰國新年「潑水節」，主打正宗泰味的帕泰家也在全台門市掀起節慶熱潮。自4月13日至4月30日推出「泰國潑水節狂歡季」，以期間限定優惠與活動，讓消費者不用出國，也能沉浸濃濃南洋氛圍。
活動期間平日加碼推出清涼優惠，只要單點人氣「泰式奶茶」，即可享第2杯免費。香甜濃郁又帶有冰涼口感的泰奶，不僅是解辣首選，也成為春夏之際的療癒系飲品，吸引不少民眾揪團共享。
此外，消費滿888元並出示會員條碼，還可參加抽獎，有機會獲得價值2500元的泰晶殿VIP貴賓券，將美食與放鬆體驗一次帶回家。同步在社群平台也推出留言抽獎活動，即日起至4月23日止，只要按讚指定貼文、標註好友並留言指定內容，就有機會抽中「帕泰家兩人套餐」，讓今年潑水節從餐桌到社群都熱鬧滿分。
品牌源自泰國米其林必比登推介名店「Baan Phadthai」，由豆府餐飲集團於2021年引進台灣。店內招牌「泰式炒河粉」深受饕客喜愛，運用18種香料調製秘製醬汁，搭配彈牙河粉與豐富配料，最後擠上檸檬提升酸香層次，呈現道地且層次分明的經典風味。
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