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飲料控省錢術！鶴茶樓6周年慶「整單9折」抽「免費喝一周」 萬波全新「紫蘇系列」買這款「免費加愛玉」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／鶴茶樓、萬波島嶼紅茶提供
圖／鶴茶樓、萬波島嶼紅茶提供

手搖飲小確幸！天氣轉熱，各家品牌紛紛祭出超狂優惠，鶴茶樓慶祝6周年，祭出「免費喝一週」超狂抽獎，還加碼限時「整單9折」回饋；萬波島嶼紅茶則推出清爽系「紫蘇系列」新品，指定飲品直接「免費加料」愛玉，讓飲料控們整個4月都能省荷包爽喝！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

人氣手搖品牌「鶴茶樓」迎創立6週年，推出「線上+線下」多重回饋，4/13至4/21期間，只要到鶴茶樓官方IG留言，就有機會抽中「免費指定飲料一週兌換券」（1名）或「指定飲料6折券」（6名）。抽中的幸運兒可憑券在4/27至5/3期間，兌換包括「蘋果鶴頂紅茶」、「蕎麥粉粿蕎麥茶」、「藝伎紅茶」等12款熱門飲品。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

還有實質折扣優惠，包括4/21至4/23限時3天，舊會員於「你訂」線上點餐輸入折扣碼「HCL666」，即可享整單9折；4/13當天新註冊的會員，首筆訂單直接贈送30點（1點等於1元），每杯最高可折抵5點，趁機入會最划算！

「萬波島嶼紅茶」全新系列登場！於4/10起推出全新「紫蘇系列」，包含茶香甘醇的「紫蘇金萱」（中杯45元、大杯55元）以及酸甜清爽的「紫蘇檸檬奇亞籽」（中杯55元、大杯65元）。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

回饋粉絲凡購買「紫蘇檸檬奇亞籽」，就能享有免費加一份愛玉的超值優惠，喝得到滑順愛玉搭配紫蘇香氣與奇亞籽的豐富口感層次。此系列僅供冷飲，甜度有半糖、微糖可選，咀嚼控快衝一波！

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手搖 鶴茶樓 萬波

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