7-ELEVEN x 酷洛米聯名「藍莓起司霜淇淋、紫色莓好思樂冰」登場 集點換Q萌吊飾、五六日第2件半價快衝

酷洛米粉絲要瘋了！7-ELEVEN 這波聯名簡直可愛到犯規，首度集結「雪淋霜」霜淇淋、「酷聖霜」霜淇淋以及「思樂冰」三大冰品，跨界聯手超人氣 IP「酷洛米 KUROMI」推出一系列紫色夢幻新品，自4月15日正式起跑，更推出限量絨毛吊飾集點活動，快彰迎接這一場紫色風暴吧！

雪淋霜、酷聖霜雙重夾擊！藍莓起司、野莓馬卡龍必吃

7-ELEVEN 推出超華麗陣容，「雪淋霜」霜淇淋端出全新的「藍莓起司」口味（售價49元），特別嚴選奧地利藍莓搭配丹麥切達起司，微酸微鹹的層次感讓人欲罷不能。

圖／7-ELEVEN提供

而 「酷聖霜」霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」（售價59元），以美式綜合莓果結合法式馬卡龍風味，基底混搭酷聖石奶霜與瑞穗鮮乳，口感細緻滑順。

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活動期間只要購買任 2 支霜淇淋，就能免費獲得限量的「KUROMI 書籤」一個，兩款造型隨機出貨，粉絲必收。

思樂冰驚喜變色！ 大人系吃法混搭威士忌

思樂冰同步推出「紫色莓好」新口味，酸甜莓果香氣沁涼入心。最特別的是，這次首度推出「感光變色杯」，只要將杯子拿到陽光下，酷洛米圖樣就會瞬間現身，超驚喜！

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7-ELEVEN 特別推薦「大人系思樂冰」組合，「紫色莓好思樂冰＋傑克丹尼田納西威士忌（蘋果）」優惠價只要120元，果香與威士忌的完美融合，適合週末微醺放鬆。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

限時1個月「第2件半價」！集點再抽酷洛米盲盒

自4月15日至5月12日期間，每週五、六、日凡購買雪淋霜、酷聖霜，使用指定支付工具（uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay）即享「第 2 件半價」；思樂冰則是全品項同步第2杯半價。

活動期間購買任一口味冰品（思樂冰、酷聖霜、雪淋霜）皆可集點。集滿4點，加價169元，即可兌換超限量的「KUROMI 冰品絨毛吊飾盲盒」，3款Ｑ萌造型隨機出貨；或是集滿5點直接免費兌換特大杯思樂冰或霜淇淋，超狂優惠絕對要收！

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