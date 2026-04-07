「杜拜巧克力」接棒洗版王來了！ 「杜拜迷你漢堡」奢華進駐微風 必點雙層牛肉排+厚奶茶、開幕滿額送托特包

繼前陣子讓各大網紅洗版社群的杜拜巧克力後，下一波席捲全球的爆紅主角正式接棒！近期在 Instagram 與 Threads 上引發開箱熱潮的奢華風格「杜拜迷你漢堡」，現在不必飛出國，在台灣微風廣場就能體驗到。

Paddock Limited 「杜拜迷你漢堡」。圖／微風提供

杜拜奢華風「迷你漢堡」，由 Paddock Limited 正式引進微風廣場 2F。與傳統美式漢堡追求巨大份量的豪放感不同，杜拜風漢堡將體積縮小，卻將所有風味精華濃縮其中。最吸引女性顧客的是，縮小後的漢堡讓人能「優雅入口」。

Paddock Limited 「杜拜迷你漢堡」。圖／微風提供

漢堡皮選用奶油與麵粉精準調和的「黃金比例布里歐」，外層微酥、內裡柔軟且不顯濕軟；靈魂核心則是「雙層 Smash 牛肉排」，嚴選美國牛肉以高溫快速煎壓，鎖住澎湃肉汁，邊緣焦脆、中心軟嫩，搭配熟成切達起司融化後的牽絲效果，鹹香層次感十足。

Paddock Limited 「杜拜迷你漢堡」。圖／微風提供

「杜拜迷你小漢堡」套餐每份售價300元，內含3顆迷你漢堡、特製起司醬、限定厚奶茶。慶祝正式開幕，Paddock Limited 也祭出寵粉優惠！即日起單筆消費滿 500 元並完成指定表單，就能獲得限量的「Paddock 質感精品托特包」，數量有限送完為止。

Paddock Limited 「杜拜迷你漢堡」。圖／微風提供

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