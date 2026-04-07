麥當勞App最新優惠來了！不只中薯買1送1 還有「早餐送薯餅、點套餐送4塊鷄塊」 就連單點也贈玉米湯、蛋捲冰淇淋

麥當勞本週App優惠快收！不僅有中薯買一送一，還有點套餐送4塊麥克鷄塊、經典漢堡+飲品特價95元等多樣好康，動動手指輕鬆點起來！

圖／麥當勞提供

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麥當勞App最新優惠一次看！即日起至4/12，手機點餐限定「單點中薯買1送1」、「買超值全餐送4塊麥克鷄塊」免費幫你加菜；同一活動期間，雙層牛肉吉事堡+38元飲品特價95元（原價110元起），也有點小杯玉米湯+4塊麥克鷄塊特價83元（原價93元起）的組合優惠。單點部分，點1塊麥脆鷄腿(原味/辣味)送小杯玉米湯、點勁辣香鷄翅(一份2塊)送蛋捲冰淇淋。

圖／麥當勞提供

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早餐也有單點陽光蛋堡系列或經典滿福系列送薯餅的優惠，以及單筆消費滿150元贈小杯玉米湯等促銷，同樣優惠期限至4/12。

另針對4月新品部分也推出活動，4/21前，買「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」套餐或「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」套餐送雪碧(小)，吃炸雞、漢堡就要配汽水才過癮。

麥當勞推出全新風味的「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」。圖／麥當勞提供

麥當勞APP會員凡使用「韓風香蒜甘醬」系列優惠券，即贈「小杯雪碧」，還有機會獲得限量「蒜你會拍迷你相機」。圖／麥當勞提供

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