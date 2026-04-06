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這4天「珍奶買1送1」！不只免費加珍珠 丘森茶室「隱藏版優惠」1日限定 「1招現折10元」再送保冷袋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丘森茶室提供、丘森茶室粉專
圖／丘森茶室提供、丘森茶室粉專

4月喝奶茶！自苗栗起家的人氣手搖茶飲「丘森茶室」在4月推出多種優惠，不只免費加珍珠，還有限時4天「珍奶買一送一」要搶喝。

圖／丘森茶室粉專
圖／丘森茶室粉專

「丘森茶室」四月限定好康大放送，4/1至4/20，任選飲品皆可免費加珍珠1份，或點青嶺冬瓜系列飲品搭珍珠可享+10元多一杯，以上兩種方案擇一優惠；歡慶4/30國際珍奶日，4/30至5/3，一連4天祭出「珍珠奶茶買1送1」活動同樂。

圖／丘森茶室粉專
圖／丘森茶室粉專

圖／丘森茶室粉專
圖／丘森茶室粉專

此外，丘森茶室再加碼隱藏版活動，響應4/22世界地球日，當日限定持環保杯購買任一飲品，即享10元回饋，再大方加贈丘森保冷袋。讓你在喝手搖的同時，還能愛地球、享優惠。

特別一提的是，丘森茶室招牌主打「重乳白玉璽」，以高優質白玉璽茶湯搭配高級鮮乳與手工芝士奶蓋調和，每日限量20杯。不知道喝哪款，直接點招牌不會錯。

重乳白玉璽。圖／丘森茶室官網
重乳白玉璽。圖／丘森茶室官網

門市資訊。圖／丘森茶室粉專
門市資訊。圖／丘森茶室粉專

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手搖 珍奶 國際珍奶日 買一送一 奶茶

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