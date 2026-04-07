新北午餐約會首選！ 999元爽吃五星飯店「港點吃到飽」 逾20道經典料理、隱藏版「黑金流沙包」必點

板橋人午餐約會首選來了！榮獲2026年度讀者之選「台灣最佳酒店」殊榮的台北新板希爾頓酒店，旗下高人氣「青雅」中餐廳宣布推出 4 月份限定驚喜，平日午間祭出「港點吃到飽」方案，成人每位只要999元起！

青雅中餐廳。圖／台北新板希爾頓酒店提供

港點控千萬別錯過！新板希爾頓酒店「青雅中餐廳Qing Ya」平日午餐快閃「港點吃到飽」活動於4月份每週一至週四午餐時段限定登場，可大啖超過 20 道經典港式料理，從現點現做的蒸籠點心到主廚私房粵菜皆無限供應。

青雅中餐廳。圖／台北新板希爾頓酒店提供

港式點心更是誠意十足，從皮薄餡彈的「金牌蝦餃皇」、扎實的「魚子蒸燒賣」，到外酥內軟的「脆皮叉燒酥」與「蘿蔔絲酥餅」一應俱全。此外，還有「玫瑰油雞」、「蜜汁叉燒」及「左宗棠雞」等精典美饌。

除了鹹食精彩，甜點也是一大亮點，有清爽的「椰汁西米露」與滋補的「紫米桂圓露」，以及網友狂推、視覺感十足的「黑金流沙包」絕對是必點清單。

青雅中餐廳。圖／台北新板希爾頓酒店提供

餐廳採用分輪供應模式，每次最多可任選八道餐點（依用餐人數出餐），待當輪吃完後即可繼續續點。需注意的是，此活動僅限開放式小吃區使用，且全桌顧客須統一選用此專案，並不提供外帶服務。

青雅中餐廳 平日午餐港點吃到飽

．活動期間： 2026年4月1日至4月30日

．適用餐期： 每週一至週四午餐（11:30~14:30，最後加點 13:30）

．活動價格： 成人 999 元+10% / 兒童（10 歲含以下）499 元+10%

．餐廳地址： 新北市板橋區民權路88號 樓（台北新板希爾頓酒店－青雅中餐廳）

．訂位電話： 02-2958-3770 #7521

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