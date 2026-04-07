新北午餐約會首選！ 999元爽吃五星飯店「港點吃到飽」 逾20道經典料理、隱藏版「黑金流沙包」必點
板橋人午餐約會首選來了！榮獲2026年度讀者之選「台灣最佳酒店」殊榮的台北新板希爾頓酒店，旗下高人氣「青雅」中餐廳宣布推出 4 月份限定驚喜，平日午間祭出「港點吃到飽」方案，成人每位只要999元起！
港點控千萬別錯過！新板希爾頓酒店「青雅中餐廳Qing Ya」平日午餐快閃「港點吃到飽」活動於4月份每週一至週四午餐時段限定登場，可大啖超過 20 道經典港式料理，從現點現做的蒸籠點心到主廚私房粵菜皆無限供應。
港式點心更是誠意十足，從皮薄餡彈的「金牌蝦餃皇」、扎實的「魚子蒸燒賣」，到外酥內軟的「脆皮叉燒酥」與「蘿蔔絲酥餅」一應俱全。此外，還有「玫瑰油雞」、「蜜汁叉燒」及「左宗棠雞」等精典美饌。
除了鹹食精彩，甜點也是一大亮點，有清爽的「椰汁西米露」與滋補的「紫米桂圓露」，以及網友狂推、視覺感十足的「黑金流沙包」絕對是必點清單。
餐廳採用分輪供應模式，每次最多可任選八道餐點（依用餐人數出餐），待當輪吃完後即可繼續續點。需注意的是，此活動僅限開放式小吃區使用，且全桌顧客須統一選用此專案，並不提供外帶服務。
青雅中餐廳 平日午餐港點吃到飽
．活動期間： 2026年4月1日至4月30日
．適用餐期： 每週一至週四午餐（11:30~14:30，最後加點 13:30）
．活動價格： 成人 999 元+10% / 兒童（10 歲含以下）499 元+10%
．餐廳地址： 新北市板橋區民權路88號 樓（台北新板希爾頓酒店－青雅中餐廳）
．訂位電話： 02-2958-3770 #7521
編輯推薦
- 姓名有「ㄨㄟˇ、ㄩˊ」快看！ 大直Buffet「豐FOOD鮪魚季」爽吃百道料理、現切鮪魚、猜重量再送免費餐券
- 升級不加價！ 台南最強Buffet 2.0「幸福工廠吃到飽」全面進化 只要158元爽嗑價港點
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。