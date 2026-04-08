快訊

115會考社會科／秒懂趨勢和時事！圖表成熱門考點 一圖掌握中東戰火、柯文哲案關鍵

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

中國體壇醜聞！全紅嬋遭國家隊選手、裁判「集體霸凌」協會發聲了

手搖控快衝！ CoCo「茉香凍奶綠」買1送1、大苑子「愛文芒果季」回歸、UG「濃抹系列」愈喝愈賺

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

手搖控衝了！人氣手搖品牌CoCo都可於4/8祭出限時「買一送一」超殺優惠；芒果迷敲碗許久的「大苑子芒果季」也正式回歸，UG則推全新「濃抹系列」回饋驚人越喝越賺。

CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可推出全新力作「茉香凍奶綠」，以窨制工法將純粹茉莉花香薰入綠茶，口感細緻優雅，搭配軟Q的手作茶凍，讓奶茶愛好者有全新選擇。品牌特別於4/8（三）「週三好友日」祭出快閃優惠，只要在官方Line帳號領券，即可享有「茉香凍奶綠(L)第二杯0元」優惠。

同步推出4月份線上好友禮。只要透過官方帳號領券，購買珍珠奶茶、布丁奶茶、茉香凍奶綠(L)任選2大杯僅需80元，每人最高可領6張券，獻給喜歡經典口味的粉絲。

布丁奶茶。圖／CoCo都可提供
布丁奶茶。圖／CoCo都可提供

大苑子

大苑子年度盛事「Yes! 愛文芒果！」首波回歸品項包括熱銷榜首「愛文芒果冰沙」、果感清新的「愛文翡翠」以及濃郁系「許慶良芒果鮮奶酪」，目前先行於台北市政府夢想店、逢甲福星店、台南青年店等全台7間指定門市開賣，並預計4月中下旬全面登陸各門市。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子APP將於4/13至4/16每日早上9點限時開賣商品券，祭出最低6折起的超狂折扣。新會員加入還能獲贈「春熙柳丁翡翠(L)買一送一券」，尊寵會員更享有20%點數回饋，芒果控絕對不能錯過。

UG

圖／UG提供
圖／UG提供

UG於4/8重磅推出「濃抹系列」，嚴選日本靜岡直送高品質抹茶，主打極致濃郁的厚實風味。首推「凝綠厚抹」，以微苦抹茶融合特調乳，尾韻甘甜；而「茉窨極抹」則結合品牌經典的茉莉花香，層次感極其豐富。

圖／UG提供
圖／UG提供

配合新品上市，UG忠孝、永吉、中山南西門市更變身為「潮抹打卡聖地」，換上極簡綠色調的限定杯身與潮流造景。4/8至4/21期間，會員購買濃抹系列任一杯即贈50點點數，讓粉絲體驗「即喝即賺」的超感回饋。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

CoCo 手搖 大苑子 買一送一

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

手搖控快衝！ CoCo「茉香凍奶綠」買1送1、大苑子「愛文芒果季」回歸、UG「濃抹系列」愈喝愈賺

手搖飲品牌CoCo都可推出「買一送一」優惠，熱門新飲「茉香凍奶綠」限時登場。大苑子「愛文芒果季」回歸，獨家產品限時販售。UG則推出新「濃抹系列」，會員購買即享回饋。

這4天「珍奶買1送1」！不只免費加珍珠 丘森茶室「隱藏版優惠」1日限定 「1招現折10元」再送保冷袋

4月喝奶茶！這家手搖品牌好康大放送，不只免費加珍珠，還有限時4天「珍奶買一送一」要搶喝。

吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲！3間母親節特色蛋糕 佳節送祝福

迎接母親節，「亞尼克」選用全球第四種巧克力「紅寶石巧克力」，推出一系列應景甜點。「紅寶石巧克力脆皮生乳捲」，以紅寶石巧克力淋面完美封頂，再點綴紅寶石巧克力脆球與草莓果乾，內餡則使用紅寶石巧克力覆盆莓奶霜與覆盆莓果餡，充滿酸甜奢華的滋味，每條699元。除此之外，亞尼克還推出「紅寶石覆盆莓生乳捲」，以及「花綻紅寶石」、「紅寶石紅心芭樂」、「粉紅露比派」等紅寶石主題蛋糕，售價495～1,580元，為母親節獻上祝福，4月30日前預購指定蛋糕，單顆享95折，兩顆享88折優惠。

君品酒店「肉桂捲快閃北車地下街」！銅板價開吃人氣甜點

君品酒店在台北車站K區地下街設置快閃櫃位，推出迷你版人氣肉桂捲，單顆只需40元，吸引大量食客。雖尺寸縮小，依然保留經典風味，此外還有3入經典裝可線上訂購。

又要排爆了！不只COMEME「杜拜巧克力蛋塔」重磅開賣 姊妹品牌「杜拜巧克力焦糖泡芙」限量販售 出爐時間快筆記

從韓星同款Q餅到Lady M千層搶購，焦點全來自杜拜巧克力。而「甜點名店」同樣跟上熱潮，新推「杜拜巧克力蛋塔」和「...

「白沙屯媽祖」進香掀春季熱潮！CoCo都可跨界聯名登場 限定紙杯、籤詩封膜與勇字保冷袋一次看

白沙屯媽祖進香在即，CoCo都可推出跨界聯名活動，自3月30日至4月20日推出限定紙杯及籤詩封膜，並推出「勇字保冷袋」，吸引信眾與遊客參與。此次活動希望以創意設計促進傳統文化的傳遞，成為春季話題焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。