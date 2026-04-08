手搖控快衝！ CoCo「茉香凍奶綠」買1送1、大苑子「愛文芒果季」回歸、UG「濃抹系列」愈喝愈賺

手搖控衝了！人氣手搖品牌CoCo都可於4/8祭出限時「買一送一」超殺優惠；芒果迷敲碗許久的「大苑子芒果季」也正式回歸，UG則推全新「濃抹系列」回饋驚人越喝越賺。

CoCo都可

圖／CoCo都可提供

CoCo都可推出全新力作「茉香凍奶綠」，以窨制工法將純粹茉莉花香薰入綠茶，口感細緻優雅，搭配軟Q的手作茶凍，讓奶茶愛好者有全新選擇。品牌特別於4/8（三）「週三好友日」祭出快閃優惠，只要在官方Line帳號領券，即可享有「茉香凍奶綠(L)第二杯0元」優惠。

同步推出4月份線上好友禮。只要透過官方帳號領券，購買珍珠奶茶、布丁奶茶、茉香凍奶綠(L)任選2大杯僅需80元，每人最高可領6張券，獻給喜歡經典口味的粉絲。

布丁奶茶。圖／CoCo都可提供

大苑子

大苑子年度盛事「Yes! 愛文芒果！」首波回歸品項包括熱銷榜首「愛文芒果冰沙」、果感清新的「愛文翡翠」以及濃郁系「許慶良芒果鮮奶酪」，目前先行於台北市政府夢想店、逢甲福星店、台南青年店等全台7間指定門市開賣，並預計4月中下旬全面登陸各門市。

圖／大苑子提供

大苑子APP將於4/13至4/16每日早上9點限時開賣商品券，祭出最低6折起的超狂折扣。新會員加入還能獲贈「春熙柳丁翡翠(L)買一送一券」，尊寵會員更享有20%點數回饋，芒果控絕對不能錯過。

UG

圖／UG提供

UG於4/8重磅推出「濃抹系列」，嚴選日本靜岡直送高品質抹茶，主打極致濃郁的厚實風味。首推「凝綠厚抹」，以微苦抹茶融合特調乳，尾韻甘甜；而「茉窨極抹」則結合品牌經典的茉莉花香，層次感極其豐富。

圖／UG提供

配合新品上市，UG忠孝、永吉、中山南西門市更變身為「潮抹打卡聖地」，換上極簡綠色調的限定杯身與潮流造景。4/8至4/21期間，會員購買濃抹系列任一杯即贈50點點數，讓粉絲體驗「即喝即賺」的超感回饋。

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