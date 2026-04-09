誰說超商沒有好喝泰奶？萊爾富「泰式奶茶」掀熱議 這款特大杯「比半價還便宜」

超商泰奶也很強！萊爾富「泰式奶茶」開賣引發話題，現在優惠價1杯只要39元，不少網友喝過都表示「超好喝的」。

圖／萊爾富提供

超便宜泰奶在萊爾富！萊爾富門市貼出大大的「泰式奶茶」促銷廣告，即日起至4/28，「泰式奶茶／泰式珍珠奶茶」特大杯只要39元；以泰式珍珠奶茶為例，原價特大杯79元，優惠價相當於直接半價。而自備環保杯還能再折5元，用銅板價喝泰奶CP值特別高。

圖／萊爾富Threads

有網友在Threads上分享掀起網友熱議，滿滿一杯只要39元的價格令人直呼「這價錢是10年前吧」，萊爾富小編也現身留言「這價格我連拒絕都顯得很沒禮貌」，甚至還有人看到推薦想去買卻「跑好多家都買不到」。如有剛好路過萊爾富，不妨嘗鮮喝喝看這款被熱烈討論的泰奶囉！

萊爾富 泰奶優惠資訊

活動期間：即日起～2026/4/28

泰式奶茶／泰式珍珠奶茶（特大杯）優惠價39元

圖／萊爾富提供

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