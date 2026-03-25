添好運「港點吃到飽」快卡位！四月「2門市」限定 699元吃爆「米其林港點」
「添好運」四月放題活動來了！本次南部2家門市限定，每日名額有限，卡位爽嗑米其林港點。
「添好運」最新港點吃到飽以南部為主場，4/1至4/30平日14:00–17:00限定，有台南小北門店、高雄富民店兩家門市參與活動，台南小北門店每時段限量20位，而高雄富民店每時段則限量40位。
添好運「港點放題」成人每位699+10%元，6-12歲兒童333元、3-6歲兒童200元、3歲以下免費；放題用餐時間100分鐘，不得與其他優惠併用或使用禮券/折扣券。更多詳情依店內公告為準。
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