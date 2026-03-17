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新新葡苑復興店推「港點吃到飽」！平日777元無限享用，首3日4人同行1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／新葡苑提供
圖／新葡苑提供

位於台北遠東SOGO復興館內的人氣粵菜餐廳新葡苑復興店，近期推出全新「港點下午茶吃到飽」活動，主打平日下午時段輕鬆品嚐多款經典港式點心。活動自4月7日至4月30日登場，限定平日14:30至16:00供應，讓民眾在百貨商圈中也能享受悠閒的港式下午茶時光。

新葡苑為台灣知名粵菜品牌，以精緻港式料理與多樣點心聞名。此次推出的下午茶吃到飽，主打蒸籠港點現點現蒸、桌邊服務方式，包含燒賣、蝦餃、叉燒包、腸粉、蘿蔔糕、糯米雞等多款人氣點心，搭配咖啡、果汁與茶飲無限暢飲，讓消費者能一次品嚐多樣港式風味。

圖／新葡苑提供
圖／新葡苑提供

價格方面，成人每位777元、兒童（90至130公分）每位577元，90公分以下孩童酌收100元清潔費，以上價格皆需另加一成服務費，用餐時間為90分鐘。餐廳也特別推出開幕優惠，4月7日至4月9日首三日限定「四人同行、一人免費」，吸引港點愛好者揪團嚐鮮。

圖／新葡苑提供
圖／新葡苑提供

餐廳表示，下午茶吃到飽採限量席次開放預約，透過蒸籠推車桌邊服務，讓顧客能品嚐熱騰騰出爐的港式點心，同時感受傳統茶樓氛圍。隨著百貨餐飲持續推陳出新，這波港點吃到飽也可望成為近期台北下午茶市場的熱門話題。

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新葡苑 下午茶 吃到飽 港點

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