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「小福利麻辣鍋」謝幕祭！限時「4人同行一人免費吃到飽」，接手的人氣「牛排品牌」也曝光了

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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饗賓餐旅集團旗下火鍋吃到飽品牌「小福利麻辣鍋」宣布啟動品牌轉換計畫，在正式謝幕前推出感謝回饋活動。即日起至4月12日止，凡至全台門市用餐並選擇898元以上餐價，即可享「四人同行一人免費」優惠，邀請消費者在最後營業期間揪團吃鍋，重溫經典麻辣鍋與豐盛百匯餐檯的美味回憶。

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「小福利麻辣鍋」被不少網友稱為「火鍋版饗食天堂」，主打麻辣鍋結合自助百匯的吃到飽模式，其中招牌麻辣湯底以26種中藥材熬煮，湯頭香麻溫潤、層次豐富，是不少火鍋控心中的人氣湯底。肉品選擇同樣豪華，餐檯無限供應熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、安格斯黑牛等多款肉片，滿足嗜肉族大口涮鍋的享受。

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海鮮食材方面，餐廳也準備特選白蝦、鮮嫩蟹腳以及彈嫩烏鯉魚片等多樣食材，搭配鍋物一次享用。除了火鍋配料，店內自助餐檯也提供多款熟食料理，包含炸物、日式職人握壽司以及多樣甜點，讓消費者在同一餐檯就能享受多樣化餐點。

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隨著品牌整合計畫啟動，小福利麻辣鍋各門市也將陸續結束營業。其中中和環球店、新店小碧潭京站店與竹北遠百店將於4月6日為最後營業日，桃園中茂店則營業至4月12日。未來原址將進行品牌轉換，由饗賓集團旗下人氣排餐品牌「朵頤牛排」接力進駐，預計於今年5月母親節前開幕，為消費者帶來全新的用餐體驗。

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饗賓餐旅 小福利麻辣鍋 朵頤牛排 吃到飽

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