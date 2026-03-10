澎湖產地直送！ 草屯最美火鍋「澎漁鍋物」CP值爆表、海鮮澎湃上桌 職人握壽司.哈根達斯.手作蛋糕統統有

想要找草屯美食或南投火鍋的朋友看過來！我們超愛的澎漁海味.壽司.鍋物搬新家囉！這次再訪澎漁新店面真的被驚艷到，空間變得更寬敞氣派，日式山水造景裝潢美到不行。這裡主打澎湖產地直送鮮美海味，除了招牌火鍋，還有生魚片、握壽司、炸物等多樣化餐點。手工特調飲品、研磨咖啡，餐後甜點除了手作蛋糕更升級日本哈根達斯冰淇淋，加上專屬停車場整個大加分。澎湃套餐不論是分量、鮮度都讓人喜歡，環境舒適好停車CP值爆表，絕對是草屯聚餐推薦首選！

澎漁鍋物在哪裡？

搬遷後的澎漁鍋物店面大幅升級，位在草溪路上草屯鎮公所旁邊，光是門口就超級吸睛，有夠氣派。

新店面直接附設澎漁鍋物專屬特約停車場，就在餐廳旁邊巷子裡，車位多而且用餐就可免費停車，這點真的大大的加分！

澎漁鍋物環境

一進門等候帶位時，看到除了澎漁鍋物招牌；還有一個鮮澎漁鍋物。原來老闆也在澎湖開了二店，同樣走氣派裝潢路線，空間超大可容納90人，一開幕就被網友大讚是「澎湖最美鍋物」，鮮澎漁鍋物的資訊我一併放到文末給大家。

裝潢融入了精緻的日式山水元素，空間舒適且充滿高級感，全店可容納100人以上。裝潢氣派價格卻非常親民，這次再訪澎漁新店面真的被驚艷到，根本是草屯最美火鍋店！所有座位都很寬敞，桌面夠大擺滿食材也能輕鬆享用，不會擁擠好加分。

澎漁鍋物主打澎湖直送海鮮，各種手作壽司、炸物都可以單點。完全不輸日本料理店，而且份量紮實便宜又好吃，我們每次來一定會點刺身、壽司、炸物。

各種新鮮海味通通看的到，特別的是火鍋店少見的澎湖砲管，只有這裡吃的到。

醬料都是自助取用，旁邊還有經典的阿里山鐵道紅茶喝到飽。

餐後甜點有多款手工蛋糕可選，飲料也是現點現做的手工特調。還有現磨咖啡跟日本哈根達斯冰淇淋，火鍋店的附餐相當有誠意。

澎漁海味壽司鍋物菜單

澎漁海味壽司鍋物菜單上火鍋套餐超過50種可選，每週去吃也吃不膩。依序選好湯底、主食附菜盤、附餐、飲品，一套豐盛鍋物只要438元起就能享受。除了火鍋套餐，還有各種單點，壽司、炸物、澎湖直送海鮮都是老饕必點。

每人低消一人一鍋，加收10%清潔費，用餐時間雖然寫90分鐘，未客滿其實可以坐超過時間也沒關係，服務很親切。

鮮澎漁鍋物菜單我一起給大家參考，價位真的很親民。

附帶提供鮮澎漁限定優惠資訊：1/15~2／10，只要按讚+追蹤就可享加購Choice 牛腹肉或 choice 板腱牛擇一（一盤重量150克）優惠價68元。

澎漁鍋物推薦餐點

火鍋套餐份量十足，再搭配職人現做的單點日料、炸物，整桌擺開來真的超級華麗！

點好餐點，首先送上湯底及菜盤。菜盤滿滿在地小農蔬菜及菇類、栗子地瓜，最特別的是還有白蝦、澎湖小卷、澎湖砲管、澎湖花枝丸等新鮮海味，用料比一般火鍋店菜盤還要豐盛，光是菜盤就有好多樣海鮮，有夠讚！

菜單上附餐有好多選項，米飯、麵食還有各種握壽司，通通可以單點或是加價購。吃火鍋如果不配白飯，強烈建議加價升級這兩款超吸睛的滷肉飯：小卷滷肉飯(+48)、花枝排滷肉飯(+58)。

小卷滷肉飯 滷肉飯上面直接放上整隻澎湖直送的新鮮小卷。小卷口感又嫩又Q，入口滿是鮮甜，完全沒有腥味。鹹香的滷肉汁與海鮮的清爽甜味交織一起，海陸雙重享受真好吃！

花枝排滷肉飯 滷肉飯上放了一大塊炸得金黃酥脆的手作花枝排，剖面看的到厚度很有誠意！裡面還吃的到一塊塊Q脆花枝肉，整個花枝排口感香酥極了。搭配旁邊半顆入味的溏心蛋，單單吃這一碗就讓人喜歡。

美國牛小排+烏鯉魚拼盤 酸菜魚火鍋套餐 708元

他們家的鍋子是用高溫聚熱快的日本鑄鐵鍋，涮煮食材很快逼出甜味。

湯底共有八種選項，除了和風昆布鍋0元之外，其餘只要加價38～68元，價位不貴。

酸菜魚湯底有很多老罈酸菜，沒有嗆鼻酸味，湯頭越煮越甘甜，喝不夠還可以免費加原湯，不會稀釋湯頭滋味，從頭到尾都超好喝。

尤其涮煮澎湖海鮮，白蝦、澎湖小卷、澎湖花枝丸都好好吃，酸甜回甘滋味好正點。

美國牛小排+烏鯉魚拼盤 份量不少，海陸雙重享受再加上附餐一整套好豐盛！

牛小排油花均勻，油脂下鍋立即轉化為香氣與甜味，涮過後軟嫩多汁，一咬爆汁超好吃！

澎漁鍋物的酸菜魚鍋湯頭酸爽回甘，配上肉質細緻的烏鯉魚片超對味，軟嫩極了！

野生紅條海鮮套餐 868元

這盤野生紅條海鮮拼盤真的誠意十足！光是看到那厚實鮮美的野生紅條魚就讓人垂涎三尺，整盤算下來竟然有超過10種以上的新鮮海味：澎湖中卷、澎湖砲管、澎湖花枝、澎湖鮮蚵、白蝦、石斑魚、鮭魚、北海道干貝、扇貝、淡菜、鮑魚，澎湖產地直送的優勢展露無遺。這樣的份量在一般火鍋店單點就要超過1000元，這裡整套鍋物只要868太超值了～

老饕們都知道野生紅條價位不便宜，而且都是厚切登場，老闆真的很有誠意！魚肉厚實肉質紮實且帶有豐富膠質，入鍋涮煮後口感細緻味道鮮甜，野生的紅條果然好吃。

澎湖三寶：澎湖砲管、澎湖中卷、澎湖花枝

產地直送的鮮度就是不一樣，尤其是澎湖砲管吃起來不僅Q彈更有迷人的脆度，滿滿的鮮甜在嘴裡爆開，海鮮控絕對會愛上。

石斑魚皮Q肉彈富含膠質，入口盡是甘甜美味。鮭魚油脂香氣濃郁，口感超軟嫩。澎湖鮮蚵每一顆都肥美飽滿，入口即化的滑順感，濃郁的海味精華好過癮。

大白蝦體格不小，肉質肥美加上甜度極高，我一度以為是草蝦～XD。這一盤海鮮拼盤真的讓人大呼過癮。

北海道干貝生食級等級輕涮幾秒最鮮甜，口感軟嫩真好吃。扇貝與鮑魚則帶有紮實的咬勁，海味層次非常豐富。淡菜肉質飽滿且吸附了石頭鍋底的清甜湯汁，味道更加鮮美。我的天啊～這裡的海鮮真的是一級棒，新鮮極了！！

澎漁鍋物除了火鍋很強，生魚片、握壽司、炸物也很有水準，重點是價位非常平價，比日本料理專賣店還要超值！！

綜合刺身 148元

綜合刺身的內容不固定，依照當天新鮮進貨供餐，基本上都有4款。今天我們吃到鮭魚、旗魚、鮪魚以及黃金鯡魚（尼信）等多種鮮魚。

每一片生魚片都是厚切有份量，入口即化的油脂香氣搭配現磨山葵，鮮甜滋味完全不輸日本料理店。這樣一盤只要148元，CP值大爆表！推薦必點～～

炙燒盛合壽司 188元

這道一上桌就非常吸睛，產地直送、現點現做的美味，在日本料理店價格不便宜，這裡只要188元，真的是佛心價。

最亮眼的就是那貫整尾星鰻握壽司，長度幾乎佔據半個餐盤，刷上鹹甜適中的醬汁後微微炙燒，香氣十足且口感綿密。還有生食級大干貝，刷上醬汁炙燒，再加上推魚卵，雙重海味在嘴裡噴發，多層次口感好豐富。

鮭魚握壽司分別使用了美乃滋、起司等不同淋醬進行炙燒，逼出油脂香氣與醋飯完美融合，入口即化的滋味真的會有滿滿幸福感。

盛合握壽司 128元

這一道價格更親民！一份包含六貫握壽司，一次品嚐鮭魚、鮪魚、旗魚、鰻魚、鯡魚等多種鮮美海味。

壽司米粒晶瑩飽滿口感紮實，搭配不同食材的油脂香氣，超滿足～～

雞翅 59元

一份有2隻雞翅，外酥內多汁味道好香，我們一邊吃一邊聊天，即使冷掉再吃也很好吃，超厲害。

煉乳地瓜球 99元

QQ的地瓜球有兩種顏色，外皮分別是地瓜及芋頭，咬開裏頭還有滿滿內餡，淋上煉乳香甜好吃，小朋友超愛，很適合跟朋友一起分享。

煉乳銀絲卷 68元

金黃香酥的銀絲卷，淋上煉乳好好吃喔~甜滋滋的滋味廣受歡迎，配飲料剛剛好。

飲料

有多種選項，有手工特調也有高山茶。點鍋物都有附一杯飲品，我們選了桂花青茶、鳳梨冰茶。

桂花青茶 淡雅的桂花香氣搭配青茶，整個甜度不高喝起來很清爽。

鳳梨冰茶 鳳梨甘甜滋味很好喝，底下還有新鮮果肉，這一杯我個人很喜歡，大推。

甜點

可以任選蛋糕，餐點超過600元再加送日本哈根達斯。前面我有拍蛋糕櫃，手作蛋糕有很多口味可選，我們選了檸檬派及提拉米蘇，一酸一甜兩款都好吃，重點是不會甜膩很清爽，飯後來個甜點搭配飲料及冰淇淋，超完美！！

冰淇淋

一般高及火鍋店提供哈根達斯冰淇淋已經算高檔了，澎漁鍋物竟然給日本哈根達斯！！我們還是第一次在火鍋店看到，馬上加點一杯，88元真的很划算。

我的天啊～3種口味都好好吃喔！！尤其是莓果巧克力那杯，敲開巧克力脆片，底下莓果醬及曲奇餅乾散佈在冰淇淋中，是我心中的第一名，推薦大家試試，肯定會愛上。

澎漁鍋物伴手禮、新鮮漁貨

澎漁除了火鍋、壽司、新鮮海味之外，店內也有販售澎湖當地特產及澎湖海味冷凍包。這裡整個海鮮冷凍櫃的澎湖海產價格很實惠，不必加運費比網路商城還要超值，吃完火鍋有喜歡的海味可以順便帶回家。

澎湖有名的興源干貝醬/小管醬這裡也買的到，單吃當作小菜，或是拌飯、拌麵、甚至加入火鍋一起煮都是極品美味。在澎漁店內販售的價格比網路團購還要加運費便宜許多，很多客人吃完都會外帶買回家。

另外還有看到高山茶、台灣米禮盒，春節送禮來這裡挑選伴手禮很超值耶~我有問店員，沒空到店內也有宅配服務喔。

澎漁鍋物整體心得

這次再訪澎漁海味.壽司.鍋物，感受到了店家全方位的升級。不僅食材依然保持澎湖直送的新鮮度，環境更是美出新高度，網友大讚草屯最美火鍋、草屯超值海鮮鍋物真不是蓋的。從澎湃火鍋套餐到單點壽司、炸物，每一處都能感受到老闆對食材的堅持。以這樣的環境與餐點品質，價位卻相當平實，CP值極高！不管是家庭聚餐、情侶約會都推薦大家到澎漁鍋物。

澎漁海味壽司鍋物

粉絲團：澎漁海味.壽司.鍋物FB

澎漁鍋物-草屯旗艦店

線上訂位：https://pengyu2020.pse.im/澎漁訂位

地址：南投縣草屯鎮草溪路892號

電話：049-2305588

營業時間： 11:00-16:00, 17:00-22:30最後收客 21:00

鮮澎漁鍋物-澎湖店

線上訂位：https://pengyu2020.pse.is/鮮澎漁訂位

地址：澎湖縣馬公市新明路126號

電話：06-9219589

營業時間：11:00-16:00, 17:00-22:30最後收客 21:00

