中部人哭哭！「兩餐」將撤出中台灣 「299吃到飽」持續到最後營業日
中部人哭哭！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」中部唯一1家門市將熄燈，最後營業日曝光，同時宣布「299元吃到飽」會持續至營業結束日。
「兩餐」以年糕火鍋、韓國泡麵及各式炸物吃到飽深受消費者青睞，於北中南設有多家門市。然而，中部唯一1家據點中友店發布貼文，表示因租約到期，將營業至2026/6/30 22:00止。
兩餐中友店在地經營9年，該店一撤，中部即暫無門市；不過，中友店也表示，「299元吃到飽」將持續至營業結束日，+100元即可升級肉肉吃到飽方案，除了自助吧無限享用外，再多了火鍋肉片無限續（以上價格需另加10%清潔費）。
兩餐 中友店
地址：台中市北區育才北路59號1F（中友百貨旁）
電話：04-22251233
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