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台南三井二期Outlet開幕慶！ 「蘋果樹蛋包飯」限量50組買1送1、「麵屋一燈火山拉麵」首周限時88折、滿額送半價券

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蘋果樹蛋包飯、麵屋一燈提供
圖／蘋果樹蛋包飯、麵屋一燈提供

台南三井OUTLET二期迎接正式開幕！ 日本超人氣蛋包飯名店「蘋果樹」與拉麵連鎖「麵屋一燈」同步插旗，開幕期間直接祭出「買一送一」與「88折」超狂優惠，饕客們最期待的餐飲美食強勢登場！

<a href='/search/tagging/1013/蘋果樹蛋包飯' rel='蘋果樹蛋包飯' data-rel='/1013/249383' class='tag'><strong>蘋果樹蛋包飯</strong></a>提供有約40種口味的蛋包飯。圖／蘋果樹蛋包飯提供
蘋果樹蛋包飯提供有約40種口味的蛋包飯。圖／蘋果樹蛋包飯提供

蛋包飯名店、在日本擁有近百家分店的「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」正式進駐台南三井二期，這也是該品牌在台灣的第3家門市。蘋果樹以多樣化的「創作蛋包飯」聞名，無論是濃郁的「Premium 燉牛肉蛋包飯」或是香氣十足的「咖哩豬排蛋包飯」，都是日本當地人氣榜首的經典。

Premium燉牛肉蛋包飯。圖／蘋果樹蛋包飯
Premium燉牛肉蛋包飯。圖／蘋果樹蛋包飯

滿額參與扭蛋活動，有機會獲得「日本原裝蛋包飯扭蛋」。圖／蘋果樹蛋包飯提供
滿額參與扭蛋活動，有機會獲得「日本原裝蛋包飯扭蛋」。圖／蘋果樹蛋包飯提供

19日前試營運期間全品項9折優惠，3月20日特別祭出超狂「買一送一」活動，限量50組先搶先贏！開幕期間單筆消費滿888元還能參加好運扭蛋，有機會把日本原裝的蛋包飯模型帶回家，還有各式餐券、副餐等驚喜獎項等你抽。

被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈，全台第10家分店也選在台南三井二期插旗！除了經典沾麵，更推出台南限定「二郎系火山辣味噌拉麵」，以神奈川山椒味噌為基底，堆疊蒜油蔥花香氣，滿滿炙燒豬叉燒豪邁堆疊如火山爆發，視覺與味覺雙重震撼！

「麵屋一燈」全台第十號店將正式進駐台南三井Outlet。圖／麵屋一燈提供
「麵屋一燈」全台第十號店將正式進駐台南三井Outlet。圖／麵屋一燈提供

3月22日，到店內用消費滿500元即享「88折」優惠；緊接著3月23日至3月31日，點購指定的「燒豚棒腿拉麵」，還能加碼領取「拉麵半價券」，讓你下次來吃直接省一半！

台南三井限定「二郎系火山辣味噌拉麵」。圖／麵屋一燈提供
台南三井限定「二郎系火山辣味噌拉麵」。圖／麵屋一燈提供

麵屋一燈還與KIRIN生茶跨界合作！3月17日至4月6日期間，只要在店內用餐並於IG完成打卡標記，就能免費獲得一瓶清爽回甘的生茶，還能加碼領取「手路菜兌換券」。

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蛋包飯 拉麵 蘋果樹蛋包飯 麵屋一燈 三井 outlet

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