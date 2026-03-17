加17元「Buffet早餐任你吃」！台南五星飯店17週年慶 「加17元」升等一房一廳套房 爽吃牛肉湯、雞尾酒、小點無限享用

台南人衝了！ 遊府城來場奢華又划算的五星級假期，「台南遠東香格里拉」迎來17週年慶，特別祭出超狂「+17元」升級方案，想從客房直升一房一廳的雅仕套房，還是想用不到一杯手搖飲的價格爽吃五星級Buffet早餐，現在統統都能實現！

加17元「奢華禮遇・升等套房」還有 Happy Hour

圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉「奢華禮遇・升等套房」專案，每房每晚5,820元起（另加服務費與稅金）。只要預訂豪華閣尊榮客房，僅需額外支付「17元」，就能直接升等至擁有獨立客廳與臥室、空間感十足的「雅仕套房」。

入住套房不僅空間變大，還能享有「豪華閣」貴賓專屬禮遇，包括專人辦理入住與退房、全日飲品供應，以及最受旅客喜愛的傍晚「雞尾酒與小點時光」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加17元爽吃台南道地牛肉湯 免排隊

飯店也同步推出「慶周年・早餐加17元」專案，房價每晚4,117元起。只要加價17元，就能在翌日早晨前往「遠東Café」享用超澎湃的自助式早餐，免到國華街排隊流汗，在飯店內就能吃到最正宗的台南味！餐檯每日輪番供應現燙牛肉湯、擔仔麵、虱目魚皮粥等經典在地小吃，還有多款台式古早味料理與中西日式精緻餐點。

圖／台南遠東香格里拉提供

本次17週年慶系列專案適用入住日期至2026年5月31日，採每日限量供應。飯店地理位置優越，鄰近成功大學與火車站，不論是搭乘大眾運輸，或是租借YouBike前往赤崁樓、孔廟文化園區、國華街商圈都極為方便。

圖／台南遠東香格里拉提供

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