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這鍋有「三隻螃蟹」才190元！六扇門「三蟹叻沙粉絲煲」全台開賣 不只現切肉 這家「大型旗艦店」再加碼「霸氣泡麵牆」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／六扇門提供
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吃得到三隻螃蟹才190元！平價小火鍋霸主「六扇門」話題新品開賣，只要190元就能吃到三隻螃蟹，再暢吃豐盛自助吧，從打拋豬、涼麵霜淇淋豆花統統任你續。

圖／六扇門提供
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繼聯名繼光香香雞後，高CP值小火鍋「六扇門」新品「三蟹叻沙粉絲煲」於全台門市正式開賣，以南洋風味叻沙搭配香濃椰漿為基底，湯頭濃郁、口味辛香帶點微辣，再豪邁放入三隻螃蟹，以及絕配粉絲一同下鍋煮透，粉絲吸滿湯汁超涮嘴，螃蟹鮮甜吃得到，絕對是重口味愛好者的頭號首選。且單鍋售價只要190元，即可吃到新鮮螃蟹與暢享自助吧，百元小確幸再加一。

圖／六扇門提供
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除了新品開賣外，六扇門全新大型旗艦店「台中沙鹿店」同樣值得開箱，佔地逾百坪，打造更為舒適的用餐氛圍與空間；餐點部分，主打高品質現切肉，可以點「大胃王套餐」品嘗3倍肉量，而自助吧也是全面升級，集結打拋豬、麻婆豆腐、涼麵、沙拉吧，還有新設計「泡麵牆」，多款泡麵任你選，甜點則有豆花吧、霜淇淋與多款飲品無限供應。爽嗑一頓最低170元起，讓你飽到扶著肚子走出門。

圖／六扇門提供
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六扇門 沙鹿北勢東店。圖／六扇門提供
六扇門 沙鹿北勢東店。圖／六扇門提供

六扇門 沙鹿北勢東店

地址：台中市沙鹿區北勢東路430號

營業時間：11:00–23:00（21:30後僅提供外帶）

電話：04-2633-3456

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