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千葉火鍋春季雙主題登場！「鰻魚創意料理、金莎吃到飽」接力吸客

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／千葉餐飲集團提供
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搶攻春季聚餐商機，千葉火鍋集團自3月中旬起推出雙主題美食檔期，以創意料理與人氣甜點為主軸，規劃「鰻魚季」與「金莎吃到飽」接力登場，結合旗下多個品牌門市同步推出，為春日聚會增添話題與新鮮感。

圖／千葉餐飲集團提供
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首先登場的「鰻魚季」自3月17日至3月31日限時推出，主打外銷日本等級鰻魚，延伸出多款創意料理，打破傳統印象。像是將鰻魚融入Pizza、壽司與經典鰻魚飯等品項，讓消費者以更多元方式品嚐濃郁鹹香的鰻魚風味。除了內用料理外，門市商城也同步販售鰻魚商品，讓喜愛海鮮的饕客在家也能延續餐廳級享受。

圖／千葉餐飲集團提供
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緊接著3月18日至4月30日推出的「金莎 吃出滿心的感覺」，則以甜點控最愛的金莎巧克力為主角，打造吃到飽體驗，為聚餐時光增添療癒亮點。活動依不同品牌門市提供差異化方案，包括假日限定供應、指定餐價升級即可享用，以及全時段供應等形式，讓消費者能依需求選擇最適合的用餐時機。

圖／千葉餐飲集團提供
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千葉餐飲集團表示，春季向來是家庭聚會與朋友聚餐旺季，此次以「創意鹹食」與「甜點驚喜」雙軸規劃，希望不僅滿足味蕾，也讓用餐過程更具分享價值。從期間限定的鰻魚創意料理，到話題十足的金莎甜點吃到飽，透過多樣化餐飲內容，提升整體用餐體驗。隨著雙主題活動陸續登場，無論偏好濃郁海味或甜蜜滋味的消費者，都能在春季檔期中找到屬於自己的美食亮點，也讓每一次聚餐都多一分期待與驚喜。

圖／千葉餐飲集團提供
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