雙拼定食189元！台灣松屋1門市獨推「3款美味主食」139元起 限時8天「炸豬排+唐揚雞」現省60元爽嗑

雙拼定食189元！台灣松屋x松乃家複合店3月祭出「元氣活動」，限時8天「3款美味主食」最低139元開吃，最高現省60元。

松屋。記者／陳睿中攝影

位於台北西門町的松屋是松乃家複合店，同時供應松乃家菜單選擇，是不少喜愛日式快餐者的愛店。即日起至3/24 10:00，松屋西門町店推出限時「超元氣優惠」，「醬蒜雞雙拼牛肉飯+味噌湯」特價139元、「黃金豬排蓋飯+味噌湯」特價169元，而肉控必點「豬排唐揚雞雙拼定食」則現省60元，特價只要189元，炸豬排與酥脆炸雞一次爽吃。

台灣松屋同步販售有「松乃家」的炸豬排定食與蓋飯。記者陳睿中／攝影

松屋 台北西門町店（松乃家複合店）

地址：台北市萬華區漢中街157號1F

營業時間：5:00-隔天4:00（內用最後點餐時間3:30）

松乃家菜單販售時間：8:00-24:00

電話：02-2381-8118

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