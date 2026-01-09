連8年米其林推介「Orchid蘭」餐廳1／31熄燈！ 最終優惠「平日88折」爽吃經典牛肉派

在台灣法式餐飲界佔有一席之地、連續8年獲得《臺灣米其林指南》入選肯定的「Orchid蘭」餐廳，將於2026年1月31日結束營業。為了感謝粉絲多年來的支持，餐廳同步祭出「最後優惠」，即日起至歇業前，平日午、晚餐皆享有88折優惠，消息一出讓許多老饕直呼捨不得！

「Orchid蘭」餐廳宣告將於2026年1月31日，正式結束營業。圖／摘自Orchid Restaurant 蘭FB粉絲團

創立於2016年的「Orchid蘭」，在台北獨立餐廳中一直扮演著「國際交流領頭羊」的角色，不僅定期舉辦四手聯作，更累積超過20場國際主廚客座活動，這裡的廚房曾迎來無數星光，包括米其林三星傳奇 Yannick Alléno、上海二星「喜粵8號」，甚至是世界50最佳餐廳排名第13的莫斯科「White Rabbit」主廚 Vladimir Mukhin 都曾親自跨海獻藝。

進入最後倒數階段，「Orchid蘭」餐廳表示，9年來有幸與全球主廚並肩創作，也在無數餐桌上見證賓客人生重要時刻，「謝謝您們把那些值得記住的點滴，交給Orchid一同收藏。」

Orchid蘭也公布了最後階段的菜單，其中最受期待的莫過於眾多熟客敲碗已久的「蘭經典牛肉派」，並推出最後回饋優惠，即日起至1月31日歇業前，推出「平日午餐與晚餐88折」，讓饕客把握機會回味經典。

