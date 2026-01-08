薩莉亞「創始店紀念館」將走入歷史！ 搬遷費用恐砸1千萬 官方證實：任務告一段落

薩莉亞粉絲快衝日本朝聖！在全球擁有超過1500間分店的義式連鎖餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」，其位於千葉縣的「創始店紀念館」驚傳即將拆除，因為都市更新計畫，預計將在3年內走入歷史。官方也坦言，雖然感傷，但這座紀念館的存在，已完成其階段性任務。

這間位於日本千葉縣市川市的薩莉亞創始店「起家厝」，歷史可追溯至1967年。當年創辦人正垣泰彥還只是個大學生，就在此經營西餐廳，最初是一間西式餐廳，後來遭遇祝融，直到1973年轉型為義式餐廳重新開張，逐漸累積人氣，成為如今在全球擁有超過1500間分店的連鎖品牌。雖然創始店在2000年已停止營業，但在粉絲強烈要求下，官方決定保留其原始樣貌，轉作「紀念館」開放參訪，成為品牌精神的象徵。

綜合日媒報導，館內完整保留了當年的廚房、桌椅與裝潢，甚至連手寫的菜單與排班表都原封不動。最令朝聖者驚訝的「凍結時光的200日圓菜單」，在牆上貼著當年「漢堡排煎蛋配義大利麵附沙拉」售價僅200日圓（約新台幣42元）的價格表，完美還原草創盛況，走進這座紀念館彷彿時光倒流。目前館內由百位志願者共同維護，每樣餐具、葡萄酒杯都訴說著薩莉亞的成長故事。

根據讀賣新聞報導，紀念館公關大山達雄曾透露，若要將整間店舖原樣搬遷，費用預計高達5000萬日圓（約新台幣1003萬元），更表示這裡曾是他向創辦人正垣泰彥學習經營理念的重要場所。紀念館原本僅開放給內部員工，直到2011年才在老顧客請求下對外開放，至今已吸引數千名遊客造訪。

然而，都更巨浪來襲，隨著本八幡站北口的再開發計畫啟動，這座充滿歷史感的建築也不得不面臨拆除命運。雖然粉絲希望能夠易地保留，但官方目前尚未有定論，僅低調表示這代表薩莉亞的「任務告一段落」，將其視為邁向新里程碑的標記。

