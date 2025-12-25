羽田機場GODZILLA哥吉拉計畫啟動！HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT 2025年12月下旬正式開始

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

作為日本首都圈的重要門戶，羽田機場今年冬天將集結日本娛樂與觀光資源，推出令人矚目的「HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT」！

由東寶株式會社、日本機場建設株式會社以及東京國際機場航廈株式會社三家公司攜手合作，啟動這項超大型計畫，目的是透過羽田機場這個國際樞紐，將日本的娛樂文化與魅力傳遞到全世界。

這項計畫自2025年12月下旬開始，為期一年，將在第3航廈展出全球最大的哥吉拉雕像，不僅為旅客帶來震撼的視覺體驗，也為羽田機場注入全新的活力與吸引力。

將在羽田機場第3航廈3樓出發大廳，將展出全長約40公尺、高約9公尺的超巨型雕像。

如此龐大的規模，不僅讓旅客在進出機場時感受到前所未有的震撼，也讓機場不再只是單純的交通通過點，而是一個令人駐足、欣賞、感受日本文化魅力的獨特空間。

此外，在2樓抵達大廳的詢問櫃檯上方，也將以歷代怪獸的圖像進行精心設計的視覺演出。同樓層還展示了全球廣受好評的電影《哥吉拉−1.0》中的哥吉拉立像，為每一位抵達羽田的旅客帶來獨特的「歡迎儀式」，讓旅客從踏入日本的那一刻起，就感受到日本娛樂文化的魅力與熱情。

本計畫以「抵達時是歡迎光臨，出發時是期待再會」作為旅程的情感核心，融合觀光體驗與日本文化元素，為你的旅程打造令人難忘的開始與結束。

無論你是不是哥吉拉的粉絲，羽田機場全新計畫都值得你前來親自體驗！

哥吉拉活動設置地點：羽田機場第3航廈3樓出發大廳、2樓抵達大廳

展示時間：2025年12月下旬～2026年12月下旬（預定）

最新消息請洽官網：https://tokyo-haneda.com/index.html

