2026港點吃到飽升級登場！日蘊堂推「4人同行1人半價」，再送1280元人蔘雞湯鍋

港點控準備開吃！位於蘊泉庄的「日蘊堂」宣布2026年全新企劃「港點好時光」正式登場，集結多道港式點心與粵菜料理，搭配吃到飽形式一次滿足蒸、煎、炸、炒多重風味，更祭出多人同行優惠與月月限定加碼料理，成為新年聚餐首選。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

本次優惠主打「人多更划算」，四人同行一人半價，午餐每人NT$956、晚餐每人NT$1,150（另加10%服務費），並加贈當月限定極品湯鍋一份；五人同行一人免費，午餐每人只要NT$882、晚餐每人NT$1,062（第五人服務費以原價計算），同樣可獲得桌次限定加碼料理。平假日餐價為：午餐NT$980/成人、NT$490/兒童，晚餐NT$1,180/成人、NT$590/兒童。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

菜色亮點方面，午餐推薦極汁梅膏一字排、西湖嫩牛翡翠羮，酸甜開胃、清爽不膩；晚餐則必點XO胭脂蝦煌餃、油潑辣子酸湯魚，麻香微辣、層次豐富。經典避風塘海中蝦蒜香濃郁、鑊氣十足，是老饕公認的人氣招牌。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

此外，凡四位以上成人同行即可升級「澎湃饗宴」，一月加贈價值NT$1,280滋補人蔘土雞鍋、二月送NT$1,280醃篤土雞鍋、三月送NT$1,280松露牛油爆澳龍，以桌計算送完為止。供應時段為午餐12:00–14:00、晚餐17:30–21:00，座位有限，建議提前訂位，以免向隅。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

