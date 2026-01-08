快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

2026港點吃到飽升級登場！日蘊堂推「4人同行1人半價」，再送1280元人蔘雞湯鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

港點控準備開吃！位於蘊泉庄的「日蘊堂」宣布2026年全新企劃「港點好時光」正式登場，集結多道港式點心與粵菜料理，搭配吃到飽形式一次滿足蒸、煎、炸、炒多重風味，更祭出多人同行優惠與月月限定加碼料理，成為新年聚餐首選。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

本次優惠主打「人多更划算」，四人同行一人半價，午餐每人NT$956、晚餐每人NT$1,150（另加10%服務費），並加贈當月限定極品湯鍋一份；五人同行一人免費，午餐每人只要NT$882、晚餐每人NT$1,062（第五人服務費以原價計算），同樣可獲得桌次限定加碼料理。平假日餐價為：午餐NT$980/成人、NT$490/兒童，晚餐NT$1,180/成人、NT$590/兒童。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

菜色亮點方面，午餐推薦極汁梅膏一字排、西湖嫩牛翡翠羮，酸甜開胃、清爽不膩；晚餐則必點XO胭脂蝦煌餃、油潑辣子酸湯魚，麻香微辣、層次豐富。經典避風塘海中蝦蒜香濃郁、鑊氣十足，是老饕公認的人氣招牌。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

此外，凡四位以上成人同行即可升級「澎湃饗宴」，一月加贈價值NT$1,280滋補人蔘土雞鍋、二月送NT$1,280醃篤土雞鍋、三月送NT$1,280松露牛油爆澳龍，以桌計算送完為止。供應時段為午餐12:00–14:00、晚餐17:30–21:00，座位有限，建議提前訂位，以免向隅。

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團
圖／取自蘊泉庄臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

港點 吃到飽 粵菜 蘊泉庄 必點

相關新聞

2026港點吃到飽升級登場！日蘊堂推「4人同行1人半價」，再送1280元人蔘雞湯鍋

港點控準備開吃！位於蘊泉庄的「日蘊堂」宣布2026年全新企劃「港點好時光」正式登場，集結多道港式點心與粵菜料理，搭配吃到飽形式一次滿足蒸、煎、炸、炒多重風味，更祭出多人同行優惠與月月限定加碼料理，成為新年聚餐首選。

天母人衝了！全台首間「胡椒廚房餐廳店」進駐大葉高島屋 限時1日「牛肉飯買一送一」

天母人衝了！全台首間「胡椒廚房餐廳店」進駐大葉高島屋 限時1日「牛肉飯買一送一」

不怕你吃！王品「和牛涮」升級「連吃5個小時」、原燒「用餐210分鐘」

覺得吃到飽餐廳的時間不夠、不夠盡興嗎？王品旗下的「原燒 日式燒肉」指定門市（台中西屯家樂福店、竹北光明店、台北西門店），...

「親親豬五花」沒了！乾杯菜單大改版 每份99元起、日本A5沙朗399元

乾杯集團旗下的「乾杯燒肉居酒屋」，預告將於1月14日進行全面改版升級，以「好吃、便宜、快速、好玩」為核心價值，推出全新菜...

貳樓餐廳推「週二小孩全免費」引熱議！親子優惠打造全家共享的美味時光

以美式早午餐起家的「貳樓餐廳」，向來以大份量、用料實在與溫暖氛圍深受家庭客層喜愛，近年更積極打造親子友善用餐環境。即日起推出「KIDS EAT FREE 週二小孩免費」活動，每週二下午2點後，只要大人點購一份主餐，12歲以下孩子即可免費享用兒童餐，讓爸媽輕鬆帶孩子外食，也能兼顧營養與荷包。

剪輯失誤爆雷成真！「黑白大廚2」孫鍾元止步、「料理怪物」是冠軍？

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季昨（6日）一口氣上架第11、12集，TOP 7名單正式誕生；一如先前被韓國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。