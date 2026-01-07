貳樓餐廳推「週二小孩全免費」引熱議！親子優惠打造全家共享的美味時光

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

以美式早午餐起家的「貳樓餐廳」，向來以大份量、用料實在與溫暖氛圍深受家庭客層喜愛，近年更積極打造親子友善用餐環境。即日起推出「KIDS EAT FREE 週二小孩免費」活動，每週二下午2點後，只要大人點購一份主餐，12歲以下孩子即可免費享用兒童餐，讓爸媽輕鬆帶孩子外食，也能兼顧營養與荷包。

圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

貳樓以多元化菜色著稱，從經典早午餐拼盤、義大利麵燉飯漢堡到沙拉與甜點一應俱全，餐點強調新鮮食材與均衡搭配，份量十足又不失細膩口感。兒童餐內容也貼心設計，口味清爽、營養均衡，讓孩子吃得開心、家長更放心。

圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

餐廳空間延續貳樓一貫的美式居家風格，寬敞明亮、座位舒適，部分門市更設有親子友善配置，適合家庭聚餐、朋友聚會或假日放鬆。服務人員親切有耐心，對帶小孩的家庭特別友善，是不少爸媽心中的「安心餐廳」名單。

此次優惠於每週二14:00後限定，國定假日不適用，一位大人最多可招待兩位12歲以下兒童，僅限內用且需符合大人低消一道主餐。兒童餐依當日供應為主，不提供指定或更換。想找個理由帶孩子外出用餐、享受輕鬆又有質感的親子時光，不妨把握「週二小孩免費」，到貳樓餐廳共享一頓溫馨美味的家庭餐桌。

圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團
圖／取自Second Floor貳樓臉書粉絲團

