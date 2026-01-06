比拿坡里強！三商炸雞「7塊炸雞199元」領軍3優惠 頂呱呱「8塊雞新春桶」現省101元
比拿坡里更便宜！三商炸雞霸氣推「7塊炸雞199元」限時開跑，平均每塊30元有找；頂呱呱也推出「8塊雞新春桶」現省101元，炸雞控直接吃爆！
三商炸雞推出炸雞驚爆價，即日起至1/26，內用/外帶「7塊脆皮/義式炸雞」特價只要199元（原價455元），內含2腿+2排+3翅，愛吃肉、愛啃翅的都能滿足；同步還有「秘製・黃金山賊炸雞」6塊199元（原價450元），以及「灑粉酥炸翅腿」6支99元優惠價（原價149元），有原味胡椒/川味椒麻/香檸起司等口味選擇。
此外，台味速食霸主「頂呱呱」則推出兩大新優惠，1/7至1/15，平日週一至四「呱呱包2入」特價119元（原價140元）；假日週五至日「8塊雞新春桶」特價399元，現省101元，吃得到4支原味雞腿+4塊原味炸雞，每塊原味炸雞還可+4元升級辣味炸雞。除桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市外，其餘門市皆適用。
