快訊

馬到成功！2026「五星座」事業運大好 射手快去進修、他適合創業

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

比拿坡里強！三商炸雞「7塊炸雞199元」領軍3優惠　頂呱呱「8塊雞新春桶」現省101元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商炸雞、頂呱呱提供
圖／三商炸雞、頂呱呱提供

拿坡里更便宜！三商炸雞霸氣推「7塊炸雞199元」限時開跑，平均每塊30元有找；頂呱呱也推出「8塊雞新春桶」現省101元，炸雞控直接吃爆！

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

三商炸雞推出炸雞驚爆價，即日起至1/26，內用/外帶「7塊脆皮/義式炸雞」特價只要199元（原價455元），內含2腿+2排+3翅，愛吃肉、愛啃翅的都能滿足；同步還有「秘製・黃金山賊炸雞」6塊199元（原價450元），以及「灑粉酥炸翅腿」6支99元優惠價（原價149元），有原味胡椒/川味椒麻/香檸起司等口味選擇。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

此外，台味速食霸主「頂呱呱」則推出兩大新優惠，1/7至1/15，平日週一至四「呱呱包2入」特價119元（原價140元）；假日週五至日「8塊雞新春桶」特價399元，現省101元，吃得到4支原味雞腿+4塊原味炸雞，每塊原味炸雞還可+4元升級辣味炸雞。除桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市外，其餘門市皆適用。

呱呱包。圖／頂呱呱提供
呱呱包。圖／頂呱呱提供

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

三商炸雞 頂呱呱 拿坡里 速食

相關新聞

比拿坡里強！三商炸雞「7塊炸雞199元」領軍3優惠　頂呱呱「8塊雞新春桶」現省101元

比拿坡里更便宜！三商炸雞霸氣推「7塊炸雞199元」限時開跑，平均每塊30元有找；頂呱呱也推出「8塊雞新春桶」現省101元，...

達美樂×美樂蒂「5款超萌週邊」只送不賣！聯名包裝、主題店限定登場

連鎖比薩「達美樂」今年聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，施展「歡樂兔給樂」變身魔法，推出限定款聯名比薩盒，還有「閃耀迷你招牌...

咖啡可續杯！貓下去「民生早午餐」滿滿懷舊美式風 炸雞、牛排當早餐

台北人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，以飯店早餐結合美式日常...

超夯吃到飽339元！自助吧才是本體 連鎖「高CP值牛排」平日專屬優惠 最狂「+30元吃排餐」到2月底

人氣不輸我家牛排、貴族世家！同樣以豐富自助吧吃到飽聞名的「牛室炙燒牛排」最低339元開吃自助吧，加30元再多一份經典主餐，...

年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包 年節團圓更輕鬆

農曆年將至，各大餐廳陸續推出應景又豐富的年菜方案。除了現做料理之外，亦有宅配組、冷凍組等不同選擇，方便民眾購買。部份品牌...

爽吃「99元拉麵」！火影忍者「一樂拉麵」插旗西門町 還有7天「招牌豚骨拉麵」百元有找

99元拉麵！火影忍者主題拉麵店「一樂拉麵」進駐西門町，試營運推出「招牌豚骨拉麵99元」活動，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。