門市點不到！星巴克「隱藏版2飲品」外送平台限定「雙杯優惠」 本週還有3天「經典款星冰樂買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供、摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克隱藏版飲品+1！繼外送限定「焦糖奶香星享那堤」後，星巴克再推1款獨家飲品，僅在兩家外送平台上點得到。

外送才點得到！星巴克隱藏版「焦糖奶香星享那堤」爆紅後，再推外送限定新品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」，以香醇濃郁的焙茶結合滑順牛奶為基底，搭配帶有咖啡香氣與微鹹層次的綿密奶油。和在Threads爆紅的「焦糖奶香星享那堤」兩款均為外送獨家，於外送平台foodpanda和foodomo開賣。

星巴克外送限定「焦糖奶香星享那堤」與「鹹焦糖風味福吉茶那堤」。圖／星巴克提供
星巴克外送限定「焦糖奶香星享那堤」與「鹹焦糖風味福吉茶那堤」。圖／星巴克提供

優惠部分，即日起至1/13，全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價230元，有焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤4款飲品選擇；本週三/四/五，於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂」享買一送一

而外送平台foodpanda則有外送限定飲品第二杯半價優惠，優惠內容依app顯示為準。

