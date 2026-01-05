門市點不到！星巴克「隱藏版2飲品」外送平台限定「雙杯優惠」 本週還有3天「經典款星冰樂買1送1」

2026年草莓季正式引爆，各大飯店Buffet與人氣餐廳紛紛祭出最強「草莓海」攻勢。不只有夢幻甜點，今年甚至出現草莓披薩、草莓炸雞，甚至草莓握壽司等異國創意料理，飯店Buffet899元起、平價火鍋自助最低只要658元就能爽嗑草莓甜點。

2026-01-03 15:28