最美「台義混血餐廳」來了！ 台中勤美「所 SUO」藏台味靈魂 花雕豬、牛三寶入菜、爽吃手工甜點Gelato
義大利麵藏「台味靈魂」！ 繼超人氣的「JAI宅」、「嵩Sung」之後，尊鴻餐飲集團再度出招，於台中西區打造全新品牌「所Suo」。選址緊鄰勤美誠品與草悟道，主打將台式的花雕酒、烏魚子、甚至牛三寶融入現代義大利麵，搭配絕美的工業風設計與「All Day Dining」全天候供餐。
「所Suo」打造台中西區「城市棲息之所」，空間由國際知名艾洛設計（AURORA Design）操刀，室內運用溫潤的大地色調與工業風水泥質感撞擊出層次感，「勃艮第紅」卡座低調點綴，氛圍溫暖又有質感，搭配精緻的金屬燈飾，讓整體氛圍在精緻與放鬆之間達到完美平衡，連內向的I人來這裡都能自在放鬆。
「台味文藝復興」味蕾大驚喜！主打「現代義大利麵」的所Suo，首推「花雕酒漬奶油起司燉豚」，以香醇花雕酒醃漬梅花豬，搭配奶油起司展現混血魅力；燉飯控則不能錯過「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯」，焦糖洋蔥的甜味與蛤蜊鮮香交織，口感圓潤優雅。
台式靈魂圓麵必嚐！「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」將牛三寶（牛肋、牛肚、牛筋）慢煨牛肋汁與奶油，加入糯米椒、乾辣椒爆香，淋上酸奶醬平衡辣度，Q彈圓麵吸滿濃郁湯汁，每一口都噴汁，愛吃重口味的絕對會愛上。
除了主食迷人，甜點與飲品更是亮點！店家推出自家研製的Gelato冰淇淋系列，「花落烏龍」選用梨山青心烏龍與桂花交織，茶香四溢；「慢熟烏梅」則是自然發酵，酸爽解膩。飲品部分也將東方美人茶、紅烏龍、仙楂與蜜餞等古早味，透過冷萃與慕斯技術，轉化成充滿現代感的沁涼飲品，每一口都是驚喜。
【所 SUO】
．地址： 台中市西區美村路一段 185 號
．營業時間： 週一至週五 11:30-22:00、週六與週日 11:00-22:00
