快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

最美「台義混血餐廳」來了！ 台中勤美「所 SUO」藏台味靈魂 花雕豬、牛三寶入菜、爽吃手工甜點Gelato

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

義大利麵藏「台味靈魂」！ 繼超人氣的「JAI宅」、「嵩Sung」之後，尊鴻餐飲集團再度出招，於台中西區打造全新品牌「所Suo」。選址緊鄰勤美誠品與草悟道，主打將台式的花雕酒、烏魚子、甚至牛三寶融入現代義大利麵，搭配絕美的工業風設計與「All Day Dining」全天候供餐。

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

「所Suo」打造台中西區「城市棲息之所」，空間由國際知名艾洛設計（AURORA Design）操刀，室內運用溫潤的大地色調與工業風水泥質感撞擊出層次感，「勃艮第紅」卡座低調點綴，氛圍溫暖又有質感，搭配精緻的金屬燈飾，讓整體氛圍在精緻與放鬆之間達到完美平衡，連內向的I人來這裡都能自在放鬆。

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

「台味文藝復興」味蕾大驚喜！主打「現代義大利麵」的所Suo，首推「花雕酒漬奶油起司燉豚」，以香醇花雕酒醃漬梅花豬，搭配奶油起司展現混血魅力；燉飯控則不能錯過「法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯」，焦糖洋蔥的甜味與蛤蜊鮮香交織，口感圓潤優雅。

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

台式靈魂圓麵必嚐！「蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵」將牛三寶（牛肋、牛肚、牛筋）慢煨牛肋汁與奶油，加入糯米椒、乾辣椒爆香，淋上酸奶醬平衡辣度，Q彈圓麵吸滿濃郁湯汁，每一口都噴汁，愛吃重口味的絕對會愛上。

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

除了主食迷人，甜點與飲品更是亮點！店家推出自家研製的Gelato冰淇淋系列，「花落烏龍」選用梨山青心烏龍與桂花交織，茶香四溢；「慢熟烏梅」則是自然發酵，酸爽解膩。飲品部分也將東方美人茶、紅烏龍、仙楂與蜜餞等古早味，透過冷萃與慕斯技術，轉化成充滿現代感的沁涼飲品，每一口都是驚喜。

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供
所 SUO。圖／尊鴻餐飲集團提供

【所 SUO】

．地址： 台中市西區美村路一段 185 號

．營業時間： 週一至週五 11:30-22:00、週六與週日 11:00-22:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

義大利麵 燉飯 冰淇淋 工業風 古早味

相關新聞

最美「台義混血餐廳」來了！ 台中勤美「所 SUO」藏台味靈魂 花雕豬、牛三寶入菜、爽吃手工甜點Gelato

義大利麵藏「台味靈魂」！ 繼超人氣的「JAI宅」、「嵩Sung」之後，尊鴻餐飲集團再度出招，於台中西區打造全新品牌「所Suo」。選址緊鄰勤美誠品與草悟道，主打將台式的花雕酒、烏魚子、甚至牛三寶融入現代義大利麵，搭配絕美的工業風設計與「All Day Dining」全天候供餐。

台中美食｜秋冬限定三大暖心美食！白玉烤梨、芝麻湯圓、炭燒火鍋一次收集

每到秋冬，小編一定想到台中的「暖心美食散策」。沒有浮誇排隊名店，取而代之的是夜市裡悄悄飄起的熱氣、從碳火升起的暖意、以及那種一喝就覺得「啊～身體被修復了」的季節限定甜品。這次小編把台中秋冬最不能錯過的三大暖胃美食收錄起來：大慶夜市的人氣白玉烤梨、60 年老店的芝麻湯圓紅豆湯、以及台中人冬天必吃的吉生炭燒沙茶火鍋。如果你也是「天氣一冷就會想喝甜湯、吃火鍋」的人，這篇請直接收藏！

住超近才不累！高評價「九族文化村住宿」一次看

【FunTime小編群】九族文化村是大家常聽的「369」的9，是以原住民文化為特色的遊樂園，在九族建立時，就以當時被政府認定的九個原住民族命名為「九族」。九族園區內除了有許多豐富的遊樂設施，每年的九族櫻花祭更是吸引滿滿人潮；今天小編精選了幾間九族文化村住宿，趕快計畫一趟兩天一夜的九族之旅吧！

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 開幕打卡優惠、6道冬季新菜一次上線

饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，成為饗賓集團全台第99間...

以建築書寫清水眷村！磚牆、水泥、波浪板共築藝術亮點

如果房屋會說話，它們會如何描述曾經住過的人？在清水眷村的老屋裡，《層疊的空間》以建材為語言，重新拼接家的樣貌。

幸福感滿滿！ 台中「兔子洞甜點工作室」每日新鮮製作10多款品項，多種草莓甜點、千層蛋糕表現相當不錯

udn走跳美食／強生與小吠 一年當中讓吃貨們最有幸福感加少女心爆棚的草莓季又來啦！這個時候不吃草莓甜點說不過去啊～最近在脆上被一堆草莓蛋糕燒得不要不要的，先前就吃過兔子洞國美店覺得很不錯，可惜當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。