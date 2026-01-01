2026不漲價還比原價便宜！兩餐「299元吃到飽」延長 +100元升級「肉肉吃到飽」 韓式炸雞、泡麵無限嗑

2026繼續299元吃到飽！兩餐韓國年糕火鍋吃到飽宣布，2026/1/1起吃到飽299元，除1門市外其餘皆適用，爽嗑不怕傷荷包。

圖／IG@2a_andylee授權

兩餐韓國年糕火鍋吃到飽以自助式年糕火鍋、韓式炸雞、經典熟食和韓國泡麵等受消費者喜愛，2026不漲價！吃到飽基本方案每人299元（原價349元），肉肉吃到飽方案也僅399元（原價449元），總額需收10%清潔費，即便沒有優惠活動照樣能開吃。

圖／兩餐官網

圖／兩餐官網

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

需注意的是，板橋店維持每位原價349元，不參與299元活動；限門市現場用餐，外帶、外送不適用，活動規範依業者公告為準。

