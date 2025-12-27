日本高級料理看這裡！「東京料理大師菊地良幸」進駐喜來登推冬季極品會席，寒鰤、鱈魚白子統統入菜

冬季正是海陸食材油脂最豐厚、風味最集中的時節。台北喜來登桃山日式料亭推出全新「冬季會席」，由日籍料理長菊地良幸掌舵，以京都會席料理為基礎，融合多年國際餐飲經驗，將寒冬旬味轉化為節奏分明、層次豐富的日式饗宴。菊地良幸累積近30年料理歷練，足跡遍及東京、上海、香港等地，擅長在嚴謹的會席架構中注入現代感，讓料理既保有傳統精神，也更貼近當代品味。

圖／台北喜來登大飯店提供

本季冬季會席以「順應時令」為創作主軸，精選寒鰤、松葉蟹、鱈魚白子、南非鮑魚、龍蝦與A5和牛等冬季盛產珍味，運用炙燒、山椒燒、旨煮、天婦羅等多元日料技法，勾勒出冬日特有的濃郁與清雅平衡。菊地料理長認為，會席料理不只是菜色的堆疊，而是一場關於時間、季節與情感的對話，透過火候與刀工的精準拿捏，讓食材在最合適的狀態被呈現。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

饗宴從炙燒鱈魚白子揭開序幕，柔滑細緻的口感搭配清爽蓮藕泥，溫潤中帶出淡雅層次；隨後的旬魚生魚片以精準刀工調整厚薄比例，展現冬季魚鮮的甘甜油脂。蒸物選用北海道活松葉蟹與帆立貝製成茶碗蒸，佐以黑松露芡汁，海味與香氣交織。燒物寒鰤魚以山椒提香，化解油脂厚度，煮物龍蝦則以高湯慢火細煨，口感柔嫩、餘韻悠長。

揚物A5和牛菲力紫蘇卷天婦羅外酥內嫩，紫蘇清香平衡和牛脂香；慢燉南非鮑魚充分吸收湯汁精華，展現旨味深度。主食以鰻魚、海膽與鮭魚卵小丼作結，搭配赤味噌湯，最後以紅豆白玉與草莓大福一暖一鮮收尾，為整套冬季會席畫下優雅句點。冬季會席套餐每位4,980元另加一成服務費，另提供單點料理，每道350元另加一成起，於寒冬時節獻上一場細膩而從容的日式饗宴。

圖／台北喜來登大飯店提供

