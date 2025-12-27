快訊

割頸案法官「讓凶嫌孝順被害家屬」言論遭撻伐！家屬：到此為止吧

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

積欠國民年金8年…她一次「全額繳清」！過來人曝關鍵：很值得

日本高級料理看這裡！「東京料理大師菊地良幸」進駐喜來登推冬季極品會席，寒鰤、鱈魚白子統統入菜

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

冬季正是海陸食材油脂最豐厚、風味最集中的時節。台北喜來登桃山日式料亭推出全新「冬季會席」，由日籍料理長菊地良幸掌舵，以京都會席料理為基礎，融合多年國際餐飲經驗，將寒冬旬味轉化為節奏分明、層次豐富的日式饗宴。菊地良幸累積近30年料理歷練，足跡遍及東京、上海、香港等地，擅長在嚴謹的會席架構中注入現代感，讓料理既保有傳統精神，也更貼近當代品味。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

本季冬季會席以「順應時令」為創作主軸，精選寒鰤、松葉蟹、鱈魚白子、南非鮑魚龍蝦與A5和牛等冬季盛產珍味，運用炙燒、山椒燒、旨煮、天婦羅等多元日料技法，勾勒出冬日特有的濃郁與清雅平衡。菊地料理長認為，會席料理不只是菜色的堆疊，而是一場關於時間、季節與情感的對話，透過火候與刀工的精準拿捏，讓食材在最合適的狀態被呈現。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

饗宴從炙燒鱈魚白子揭開序幕，柔滑細緻的口感搭配清爽蓮藕泥，溫潤中帶出淡雅層次；隨後的旬魚生魚片以精準刀工調整厚薄比例，展現冬季魚鮮的甘甜油脂。蒸物選用北海道活松葉蟹與帆立貝製成茶碗蒸，佐以黑松露芡汁，海味與香氣交織。燒物寒鰤魚以山椒提香，化解油脂厚度，煮物龍蝦則以高湯慢火細煨，口感柔嫩、餘韻悠長。

揚物A5和牛菲力紫蘇卷天婦羅外酥內嫩，紫蘇清香平衡和牛脂香；慢燉南非鮑魚充分吸收湯汁精華，展現旨味深度。主食以鰻魚、海膽與鮭魚卵小丼作結，搭配赤味噌湯，最後以紅豆白玉與草莓大福一暖一鮮收尾，為整套冬季會席畫下優雅句點。冬季會席套餐每位4,980元另加一成服務費，另提供單點料理，每道350元另加一成起，於寒冬時節獻上一場細膩而從容的日式饗宴。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

和牛 鮑魚 龍蝦 松葉蟹 黑松露

相關新聞

林聰明沙鍋魚頭食安後續「調查報告全公開」！網友：勇於承擔

有七十多年歷史的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」光華店，日前被接連爆出民眾外帶吃到蟑螂、塑膠袋，業者今在臉書發布「食安事件說明...

日本高級料理看這裡！「東京料理大師菊地良幸」進駐喜來登推冬季極品會席，寒鰤、鱈魚白子統統入菜

冬季正是海陸食材油脂最豐厚、風味最集中的時節。台北喜來登桃山日式料亭推出全新「冬季會席」，由日籍料理長菊地良幸掌舵，以京都會席料理為基礎，融合多年國際餐飲經驗，將寒冬旬味轉化為節奏分明、層次豐富的日式饗宴。菊地良幸累積近30年料理歷練，足跡遍及東京、上海、香港等地，擅長在嚴謹的會席架構中注入現代感，讓料理既保有傳統精神，也更貼近當代品味。

「韓國傳奇醒酒湯」來了！ 築間引進「中央韓鍋酒舍」插旗信義區　試營運2天「全單88折」爽吃牛腸火鍋

「韓國傳奇醒酒湯」來了！ 築間引進「中央韓鍋酒舍」插旗信義區　試營運2天「全單88折」爽吃牛腸火鍋

「茶系草莓甜點」掀新風潮！草莓季甜蜜新品一次看

草莓季節到，今年除了美型美色的草莓甜品登場，來自日本、多次多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的西川健司也推出跨海限定新品，另有...

炒河粉、酸辣烤魚、辣味雞！帕泰家10款「獨享餐」一個人也能輕鬆開吃

在泰國連續6年獲得米其林必比登推薦的泰式料理餐廳「帕泰家」，即日起針對平日推出全新「個人獨享餐」，除了招牌泰式炒河粉等餐...

打卡送茶包禮盒、小燈箱！「果然匯」重返台北市中心 推7款限定料理

饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」近日開設台北新光站前店，再度回歸台北市中心。除了推出「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、「旬蔬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。