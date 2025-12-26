「韓國傳奇醒酒湯」來了！ 築間引進「中央韓鍋酒舍」插旗信義區　試營運2天「全單88折」爽吃牛腸火鍋

韓國首爾江南區的排隊名店插旗信義區！這家「中央韓鍋酒舍」創立超過40年的老字號，以醒酒湯和牛腸火鍋聞名，每月熱銷突破4萬鍋、在韓國被譽為「最難訂位的解酒湯傳奇」終於來了，現在由築間餐飲集團取得獨家代理，台灣首店插旗台北信義區ATT 4 FUN的3樓，12/29搶先試營運，限時推出超狂優惠，韓式料理迷千萬別錯過！

中央韓鍋酒舍。圖／築間餐飲集團提供

不用出國也能吃到正宗首爾味！「中央韓鍋酒舍」（Joongang Haejang）在韓國每月銷量高達3.2萬碗以上、日均1000碗，不只韓國在地人超愛，國際旅客也將它列為必吃口袋名單。

這次築間餐飲集團取得台灣獨家總代理權，韓國總店歐爸親自來台指導，從湯頭比例、醬料到料理手法都嚴格把關，完整還原江南本店的經典風味，讓台灣消費者體驗最深度的韓國日常飲食文化。

中央韓鍋酒舍。圖／築間餐飲集團提供

來店必點招牌「牛腸火鍋」，店家將牛腸處理得非常乾淨且毫無腥味，入口後彈牙爆汁，搭配韓國直輸的祕製辣醬，湯頭愈煮愈香醇、濃郁。

資深吃貨絕對不能錯過最道地的隱藏吃法：最後一定要加點「炒飯」，將剩餘的精華湯汁結合白飯翻炒，吸飽牛腸香氣的焦香感，才算完美收尾！

中央韓鍋酒舍。圖／築間餐飲集團提供

另一款靈魂料理，絕對要試「牛腩解酒湯」！以慢熬牛肉高湯為底，加入嫩牛腩、人參、紅棗等食材，口感柔嫩不柴，溫潤入喉超療癒，特別適合夜貓族或重口味愛好者當作宵夜解酒神器。

店內還有生牛肉、醒酒煎餅、泡菜煎餅、拌冷麵、宴會麵等多款特色菜，下酒菜也很豐富，像烤牛內臟、牛大腸等，絕對是信義區最新聚餐首選！

中央韓鍋酒舍。圖／築間餐飲集團提供

築間表示，台灣首間「中央韓鍋酒舍」選在台北一級戰區信義商圈，位於ATT 4 FUN 3樓，捷運市政府站走路約7分鐘就到，之後將持續擴大版圖，第2、3號店預計2026年第1季分別在台中及台北登場。

為慶祝開幕，12/29～12/30連續兩天推出「全單88折」優惠，12/29從下午5點開始營業，12/30則全天營業到凌晨3點，夜貓族聚餐超適合，想搶先嘗鮮的朋友，記得把握這波限時折扣衝一波。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中央韓鍋酒舍菜單。圖／築間餐飲集團提供

中央韓鍋酒舍菜單。圖／築間餐飲集團提供

中央韓鍋酒舍

．地址：台北市信義區松壽路12號3樓（ATT 4 FUN）

．電話： 02-8789-8858

．試營運日期：12/29 17:30 起

．營業時間：上午11:00~凌晨 03:00（12/29 17:30~凌晨 03:00）

．優惠資訊：12/29~12/30 試營運期間全單88折

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」